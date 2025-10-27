Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Das Rebecca Trescher Quartett ist am Samstag zu Gast im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Werner Bystrich Sextett. Die Band um den Trompeter Werner Bystrich ist vor Jahren aus dem interdisziplinären Kunstprojekt »KuajO« heraus entstanden und besteht aus bekannten Jazzmusikern aus Reutlingen und Umgebung. Am Freitag, 31. Oktober, 20.30 Uhr spielt das Sextett im Jazzclub in der Mitte.

Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye. Die Band um die schwedische Sängerin Louisa Lyne präsentiert eine Auswahl von Leonard Cohens Gedichten und Liedern, neu interpretiert auf Jiddisch. Das Ergebnis ist eine emotionale und intensive Hommage, die am Samstag, 1. November, 20 Uhr im franz.K aufgeführt wird.

Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye kommen am Samstag ins franz.K. Foto: LJUNGGREN Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye kommen am Samstag ins franz.K. Foto: LJUNGGREN

Rebecca Trescher Quartett. 2022 wurde die Musikerin mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet und das renommierte US-Magazin »Down Beat« wählte sie zum Rising Star in der Kategorie Klarinette. Am Samstag, 1. November, 20 Uhr, stellt sie ihr neues Album »Changing Perspectives« im Jazzclub in der Mitte vor.

Tübingen

Die schwarze Katze auf dem Kristallfriedhof. Im Geiste des Pariser Kabaretts »Le Chat Noir« entwickeln die Sängerin Sophia Brickwell, die Lyrikerin Mihaela Condrat und Pianist Klaus Hügl einen Abend, der die Genregrenzen ineinander fließen lässt. Am Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Metzingen

The Smugglers. Akkordeonist Hans Bachmeir, Tin-Whistle-Spieler Günter Herbig und Gitarrist Harry Schnell widmen sich seit ihrer Jugend dem Irish Folk und nehmen das Publikum am Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr, im Kulturforum mit auf eine Reise nach Irland.

Glems

The Glems Allstars. Wieder mal trommelt der Hirsch-Wirt und Vereinsvorsitzende Walter Dieterle zahlreiche Lokalgrößen wie Uli Wagner, T.G. Copperfield, Alex Abel, Klaus Marquardt und Thomas Kraft zusammen und präsentiert am Freitag, 31. Oktober, 20.30 Uhr, erlesene Rockmusik im Hirsch.

Rottenburg

Amy Montgomery. Geschmückt mit Kriegsbemalung präsentiert sich die Irin zur Halloween-Rocknacht sowohl als Performerin und Sängerin als auch als selbstbewusste Persönlichkeit. Am Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr, rockt die Sängerin aus Belfast mit ihrem Drummer Michael Mormecha das Old Hamburg.

Herrenberg

Family Affairz. Unter dem Motto »It’s Soultime, Funktime, Rocktime« präsentiert die fünfköpfige Gruppe Songs von Ray Charles, Stevie Wonder, Randy Crawford, Joss Stone, Nils Landgren und Candy Dulfer. Am Freitag, 31. Oktober, 19 Uhr, kommt die Soulband ins Eiscafé La Piazza. (jüsp/pr)