Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Louisiana Funky Butts. Die achtköpfige Brassband schafft es, den Groove, die Lebensfreude und die Verquertheit der Brass-Tradition und des New-Orleans-Jazz wieder aufleben zu lassen. Am Samstag, 20. September, 20 Uhr, eröffnet die Brassband aus Tübingen die Saison im Jazzclub in der Mitte.

Skelpt. Traditionell verwurzelt, zünden der Gitarrist und Sänger Andrew Gordon und seine zwei Mitspieler ein Feuerwerk schottischer Folklore, mit treibenden Gitarren, rockiger Bodhran und teuflischer Geige. Am Sonntag, 21. September, 12.30 Uhr, spielt das Folktrio im Pappelgarten.

Raketen Erna. Die dreiköpfge Kinderrockband aus Berlin Kreuzberg kommt mit guter Laune, Liedern zwischen Grips-Theater und den Scherben und ihrem neuen Album »Electric Kindieland«. Am Sonntag, 21. September, 15 Uhr, ist das rotzfreche Trio mit klarer Kante im franz.K. zu Gast.

Tübingen

Teil eines Plans. Bei der Coverband aus Tübingen treffen zwei Stimmen auf Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxofon und Geige. Die Rock-Coversongs reichen von kraftvoll und punkig bis ruhig und atmosphärisch. Am Samstag, 20. September, 20 Uhr, kommt das Rock-Septett in den Club Voltaire.

Rottenburg

Suabian Kick. Gegründet 1988 von Alex Hess, Frank Höwner und Markus Vatter in der Kultkneipe Kohla, trafen sich die Bandmitglieder wieder nach 24 Jahren und stellten fest, dass sie nichts von ihrer Spielfreude verloren haben. Am Samstag, 20. September, 20 Uhr, gibt es ein Wiedersehen im Old Hamburg.

Axel Kühn Trio. Die Stücke des im Februar 2026 erscheinenden Albums »Vision and Movement« sind mit Beats aus der Popmusik angereichert, dann wieder bedient er sich orientalischer Anleihen. Am Samstag, 20. September, 20 Uhr, ist der Kusterdinger Bassist mit seinem Trio in der Oberndorfer Kulturgarage zu Gast.

Meidelstetten

Muddy What?. Das Trio aus München und Nürnberg steht für wabernde Delta-Sounds, funky Beats, filigrane Balladen und – nicht zu vergessen – stampfenden Blues. Das Konzert am Samstag, 20. September, 20.30 Uhr, im Adler entführt in stimmgewaltige, mal sensible, mal flippig-fetzige Klangwelten.

Wimsen

Zydeco Annie & Swamp Cats. Ihr neues Programm »Hot’n Spicy« ist scharf gewürzt und enthält Zutaten von Cajun und Zydeco bis hin zu Blues und Voodoo-Balladen. Am Samstag, 20. September, 20 Uhr, gastieren Akkordeonistin Anja Baldauf und Band auf ihrer Abschiedstour in der Wimsener Mühle. (jüsp/pr)