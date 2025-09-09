Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die kanadische Singer-Songwriterin Melanie Dekker ist am Freitag in den Ulli Koebe Studios zu Gast.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Unterhausen

Melanie Dekker. Die Musik der kanadischen Singer-Songwriterin mit holländischen Wurzeln bewegt sich zwischen Pop, Folk, Country, Rock und Blues. Am Freitag, 12. September, 20 Uhr, kommt die Sängerin und Gitarristin im Rahmen ihrer »Tender & Wild Tour« in die Ulli Koebe Studios in Unterhausen.

Reutlingen

Simon and Friends. Die Reutlinger Band um den Keyboarder Simon Hahn hat sich auf Coversongs aus dem Rock-Pop-Bereich spezialisiert und überzeugt zudem mit ihrem charmanten Auftreten. Am Samstag, 13. September, 19 Uhr, sind Simon and Friends zu Gast im Maxx-cafe in der Seestraße.

Marcus Halvers Soul Connexion. Stilistisch bedient sich das Quintett bei John Scofield, Stevie Wonder oder Curtis Mayfield. Aber auch unbekanntere Stücke aus den Bereichen Acidjazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören zum Repertoire. Am Sonntag, 14. September, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Johanna Summer. Die Jazzpianistin schöpft seit ihrer Jugend aus einem breit gefächerten musikalischen Spektrum mit klassischer Musik und Jazzimprovisation. Am Freitag, 12. September, 20 Uhr, spielen sie und das junge Trio mit dem Trompeter Moritz Renner im Rahmen des Jazzfestivals »Conversations« in der Hochschule für Kirchenmusik.

Der schwedische Pianist Bobo Stenson kommt am Samstag zum Jazzfestival »Conversations« in die Hochschule für Kirchenmusik. Foto: PR Der schwedische Pianist Bobo Stenson kommt am Samstag zum Jazzfestival »Conversations« in die Hochschule für Kirchenmusik. Foto: PR

Bobo Stenson. Der schwedische Pianist gilt mit seinen dichten Harmonien seit Jahrzehnten als eine Schlüsselfigur des europäischen Jazz zwischen Bartók-Adaption und Federic Mompou. Am Samstag, 13. September, 20 Uhr, trifft er in der Hochschule für Kirchenmusik auf das junge Lennard Fiehn Quartett.

Nürtingen

Sahara. Sandra Linsenmayer und Hans Rainer Seelig wagen sich an unterschiedliche Musikgenres und haben eigene Songs auf Englisch, Deutsch und Österreichisch im Gepäck. Am Freitag, 12. September, 19 Uhr, kommt das Duo in die Alte Seegrasspinnerei. (jüsp/pr)