Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Noisepollution Rockrevue. Am Sonntag, 7. September, 12.30 Uhr, präsentiert das Trio im Pappelgarten eine Auswahl ihrer Lieblingssongs von den Beatles, Steely Dan, Neil Young, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik.

Metzingen

Iris Oettinger Swing Band. Mit Standards der Hot-Jazz- und Swing-Ära nehmen Iris Oettinger, Achim Bohländer, Klaus Bader, Harald Schwer und Helmut Siegle das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 20er-, 30er- und 40er-Jahre. Die Band ist am Freitag, 5. September, 19 Uhr, zu Gast vor dem Kulturforum.

Rottenburg

Layla. Seit Jahrzehnten sind Songs wie »Cocaine«, »Wonderful Tonight«, »Lay Down Sally« und »Layla« Teil der Rock- und Popmusik. Gemeinsam interpretieren die sechs Musiker aus dem Raum Tübingen/Stuttgart am Samstag, 6. September, 19 Uhr, im Primavera Songs aus dem großen Eric-Clapton-Repertoire. (jüsp/pr)