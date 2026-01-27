Welche Konzerte am Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Fast Eddy Wilkinson ist am Samstag solo zu Gast in der Bistro Mühle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Micha Jesske Air Ensemble. Inspiriert von Melodien von Lester Young, John Coltrane und Billy Hart entfaltet die Band am Samstag, 31. Januar, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte ein vielfältiges Klangspektrum. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Jürgen Vetter zum Friday Jam2Chill.

The 12th Annual Walter Who? Rumble. Sie sind der Inbegriff für schweißtreibendes Abrocken mit Niveau: Der Alternativerock der Reutlinger Band um Sänger Marc Ruff lebt vom treibenden Groove, zu dem es sich am Samstag, 31. Januar, 21 Uhr, im franz.K vortrefflich tanzen lässt. Support: Lights of Orion.

Silcher Band. Die sechsköpfige Band aus dem Remstal macht Musik für Genießer, die Sounds von Pink Floyd, Bläser von Chicago und Grooves von Mothers Finest lieben. Am Sonntag, 1. Februar, 12.30 Uhr, vereint die Silcher Band im Pappelgarten die goldenen Zeiten der 80er-Jahre mit den Sounds von heute.

Glems

Philipp Gerber Bluedög. Aus altbekannten Versatzstücken des Blues bastelt das Schweizer Quartett seine Songs. Der Bluesstil scheint für den Gitarristen und seine Band Spaß und Verpflichtung zugleich zu sein. Nachzuhören ist das am Freitag, 30. Januar, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Dettingen an der Erms

Fast Eddy Wilkinson. Die Musik des in London geborenen Sängers Eddy Wilkinson ist stark verwurzelt im Bluesrock und allen anderen Musikstilen, die die amerikanischen Südstaaten uns beschert haben. Am Samstag, 31. Januar, 20.30 Uhr, kommt der Blueser mit seiner »Solo Akustisch Show« ins Bistro Mühle.

Die Band Walter Subject feiert am Samstag im franz.K ihren 12. Walter Who? Rumble. Foto: PR Die Band Walter Subject feiert am Samstag im franz.K ihren 12. Walter Who? Rumble. Foto: PR

Meidelstetten

Weiherer. Der Niederbayer mit Wandergitarre und losem Mundwerk ist wieder solo unterwegs. Am Samstag, 31. Januar, 20.30 Uhr, stellt der preisgekrönte Liedermacher in bester bayerischer Hau-Drauf-Manier und mit bissigem Humor sein neues Programm »Bitte kommen, brauche Geld« im Adler vor. (jüsp/pr)