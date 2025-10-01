Welche Konzerte am Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Magnus Mehl Tiny Brass Band spielt am Samstag im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Magnus Mehl Tiny Brass Band. Die Formation mit drei Blasinstrumenten und einem Schlagzeug hat sich am Samstag, 4. Oktober, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte ganz dem unverbrauchten Modernjazz verschrieben. Bereits am Freitag, 3. Oktober, 20.30 Uhr, lädt Drummer Jan Hauf zum Friday Jazz Jam Mainstream.

DooWopMädla. Die vier A-Cappella-Mädels machen sich ungeniert über die Welthits der 50er- und 60er-Jahre her - und das auf Schwäbisch und mit Texten, die sich endlich einmal nicht nur immer um »Liebe« drehen. Am Sonntag, 5. Oktober, 12.30 Uhr, kommt das Frauenquartett in den Pappelgarten.

Die DooWopMädla sind am Sonntag zu Gast im Pappelgarten. Foto: PR Die DooWopMädla sind am Sonntag zu Gast im Pappelgarten. Foto: PR

Sarah Lesch. Mit einer klaren Haltung und einer geschärften Perspektive blickt die 39-jährige Sängerin aus Altenburg durch die Lieder ihres siebten Albums »Gute Nachrichten« auf die Welt. Das Konzert mit ihrer Band steigt am Sonntag, 5. Oktober, 19 Uhr, im franz.K.

Glems

Ben Granfelt. Die spielerischen Qualitäten Granfelts blieben nicht nur der Kultband Leningrad Cowboys, sondern auch einem Andy Powell nicht verborgen, der ihn Anfang 2000 als zweiten Gitarristen zu Wishbone Ash holte. Am Freitag, 3. Oktober, 20.30 Uhr, spielt der finnische Gitarrist Bluesrock im Hirsch.

Sarah Smith & Band. Sie spielt fast 300 Shows im Jahr, primär in Kanada, den USA und Europa. Auf diesem Wege teilte sich die kanadische Sängerin die Bühne mit Künstlern wie Melissa Etheridge, Sass Jordan und Emm Gryner. Am Samstag, 4. Oktober, 20.30 Uhr, kommt sie mit ihrer dreiköpfigen Band in den Hirsch.

Meidelstetten

Dannemann & Friends. Sein Erfolgsrezept sind seit mehr als 50 Jahren auf Englisch gesungene Songs im Rock- und Bluesrock-Gewand. Am Samstag, 4. Oktober, 20.30 Uhr, spielt der Sänger und Gitarrist mit seiner Rhythm-Section und Gastmusiker Jean-Pierre Barraqué im Adler.

Rottenburg

Mojopack. Das Repertoire der sechsköpfigen Formation reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul. Am Samstag, 4. Oktober, 20 Uhr, spielt die Band um Frontfrau Tine Hörmann mit viel Bühnenpower im Old Hamburg.

Herrenberg

Layla. Seit Jahrzehnten sind Songs wie »Cocaine«, »Wonderful Tonight«, »Lay Down Sally« und »Layla« Teil der Rock- und Popmusik. Gemeinsam interpretieren die sechs Musiker aus dem Raum Tübingen/Stuttgart am Samstag, 4. Oktober, 19 Uhr, im La Piazza Songs aus dem großen Eric-Clapton-Repertoire. (jüsp/pr)