Weihnachtsbaum für den Reutlinger Marktplatz gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Alle Jahre wieder scharen sich zahlreiche Innenstadtgäste um den prachtvollen, von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern gespendeten und liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum mitten auf dem Reutlinger Marktplatz. Auch in diesem Advent soll es wieder einen traditionellen Nadelbaum im Herzen der Stadt geben. Das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt sucht deshalb eine schön gewachsene, freistehende und rund 10 Meter hohe Fichte oder Tanne aus Reutlingen. Fällen und Abtransport des Baums sind für die Besitzer kostenlos. Wer einen Baum anbieten möchte, sollte sich bis Dienstag, 31. Oktober, per Mail unter weihnachtsbaum@reutlingen.de oder per Telefon unter 07121-303 2743 melden.