Weihnachtsaktion des Reutlinger S-Hauses

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine genussvolle und zugleich sinnvolle Antwort auf die Frage »Welches Weihnachtsgeschenk?« bietet das Reutlinger S-Haus mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion: liebevoll zusammengestellten Kaffeegenusspaketen. Der Erlös kommt direkt der sozialen und kulturellen Arbeit des Hauses zugute. Das S-Haus, Rommelsbacher Straße 1, wird vom Verein Bürgertreff »Unter den Leuten« getragen. Täglich werden dort warme Mittagsmahlzeiten für Menschen mit kleinem Geldbeutel angeboten. Darüber hinaus bietet das Haus Raum für Begegnung und Kultur – mit Ausstellungen regionaler Künstler sowie musikalischen Veranstaltungen. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern. (eg)

www.s-haus.org