Wegen Bauarbeiten: Zugausfälle in Reutlingen und Region

Die Bahnsteige am Reutlinger Hauptbahnhof.

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Bahnreisende in Reutlingen und der Region Neckar-Alb müssen schon bald wieder mit Zugausfällen rechnen. Wegen kleineren Instandhaltungsarbeiten kommt es im Zeitraum zwischen 9. April und 3. Mai an einzelnen Tagen, vor allem in den Tagesrandlagen, zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen, informiert die Pressestelle der Deutschen Bahn. Betroffen ist die Regionalbahn 63, die zwischen Herrenberg, Tübingen, Metzingen und Bad Urach verkehrt, sowie der Interregio-Express 6a, der Tübingen, Reutlingen und Stuttgart miteinander verbindet.

So können sich Reisende informieren

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind laut Pressemeldung in der Reiseauskunft auf www.bahn.de sowie im DB Navigator eingearbeitet. Die Lage der Ersatzhaltestellen auf den Linie Bad Urach – Metzingen und Tübingen - Stuttgart können Sie sich bei Google Maps anzeigen lassen und direkt eine Navigation starten. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg finden Sie auf Regio Baden-Württemberg. Informationen zu Fahrplanänderungen der SWEG Linien IRE 6, MEX 12 und MEX 18 finden Sie hier. (pm)