Der »Wechselnde Wilhelm« ist jetzt in den Räumen eines ehemaligen Restaurants in der Unteren Gerberstraße in Reutlingen untergebracht.

Es gab viel zu besprechen am Samstag zwischen den vielen Gästen sowie Karolina Altenburger und Dr. Carsten Hutt (beide Bildmitte). Foto: Norbert Leister Es gab viel zu besprechen am Samstag zwischen den vielen Gästen sowie Karolina Altenburger und Dr. Carsten Hutt (beide Bildmitte). Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.