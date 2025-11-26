Wassereintritt in Reutlinger St. Wolfgang Schule: Feuerwehr vor Ort

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

REUTLINGEN. An der Reutlinger St.-Wolfgang-Schule in der Werastraße ist am Mittwochvormittag eine größere Menge Wasser ins Gebäude eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wird ein Wasserrohrbruch außerhalb des Schulgebäudes als Ursache vermutet. Das berichtet die Stadtverwaltung. Demnach wurde durch den Wassereintritt die Heizungsanlage beschädigt. Zudem kam es durch einen Kurzschluss in der elektrischen Anlage zu Schmorgeruch im Keller.

Aus Sicherheitsgründen rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Stadtmitte, vorsorglich an. Laut Einsatzleitung bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Schülerinnen, Schüler oder Beschäftigte.

Feuerwehr pumpt bereits Wasser aus dem Gebäude

Die Feuerwehr ist derzeit damit beschäftigt, das Wasser aus dem Gebäude zu pumpen. Mitarbeitende der FairNetz Reutlingen arbeiten parallel an der Behebung des Rohrbruchs. Anschließend müssen Heizungsanlage und Stromversorgung überprüft und möglicherweise repariert werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden vor Ort betreut und können von ihren Eltern abgeholt werden. Die Schulleitung informiert die Eltern zeitnah darüber, wie der Schulbetrieb in den kommenden Tagen organisiert wird. (eg/GEA)