Was bei der Reutlinger »Hafen.Rundfahrt« geboten wird

REUTLINGEN. Leinen los heißt es am Samstag, 23. September, für die »Hafenrundfahrt« im Echaz.Hafen: Gemeint ist eine Rundfahrt durch die Reutlinger Kulturlandschaft. Das Netzwerk Kultur Reutlingen veranstaltet in Kooperation mit dem franz.K und dem Haus der Kulturen ein vielfältiges Programm am Nachmittag und Abend: mit Musik, Tanz, Comedy, Spielen, Kunst und Aktionen ist für alle Alters- und Interessengruppen etwas dabei. Von 13 bis 24 Uhr ist auf zwei Bühnen im Echaz.Hafen-Gelände, davor auf dem freigehaltenen Parkplatz und später im Saal des franz.K allerhand geboten.

Statt Kulturnacht

Der Verein Netzwerk Kultur, seit vielen Jahren Veranstalter der Reutlinger Kulturnacht und bekannt für die Vernetzung des Kulturbereichs, bäckt diesmal vom Veranstaltungsumfang her kleinere Brötchen, die aber deshalb nicht minder abwechslungsreich ausfallen. Wie in vorigen Jahren setzt der Verein auf Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern der Region und mit anderen Akteuren des Kulturbereichs wie dem franz.K und dem Haus der Kulturen.

Freiwilliger Eintritt

Die ursprüngliche Planung war, nur den Echaz.Hafen zu bespielen, nachdem aber immer mehr Programmbeiträge eingingen, wurde das Konzept angepasst und die Tore werden geöffnet, sodass alle Angebote für alle zugänglich sind. Nur die Abendveranstaltung im franz.K-Saal hat einen festen Preis von 19 Euro. Ansonsten gilt »Pay what you want« – wobei die Einnahmen zum größten Teil in die Technikkosten und Künstlergagen fließen. Netzwerk Kultur hofft darauf, dass kein Defizit in der Vereinskasse entsteht, denn ohne Förderung gebe es wenig Puffer.

Das Haus der Kulturen bietet auf dem Vorplatz Spiele, Informationen, Mode und internationale Spezialitäten. Das Street-Piano des Vereins wird von Musikern der WPR bespielt. Außerdem: Live-Malerei mit Mark Krause, Comedy mit Samnas, Klikusch, die »Lebende Puppe« mit Helmut Bachschuster, Kunstaktion mit dem Atelier Offensiv, afrikanische Mode, ukrainische Spezialitäten.

Das Programm beginnt um 13 Uhr, sechs Bands unterschiedlicher Genres sind am Nachmittag zu hören, zwei weitere am Abend. Dazwischen sind Tanzslots eingebaut. Mit dabei sind die bekannten Namen der hiesigen Tanzcommunity. Unter dem Titel »Permission to Dance – vorbeikommen, mitgrooven und staunen« bringen Ramona Mathes und Fabrizio Laraia die gesamte Tanzszene zusammen und hoffen, dass sich das tanzwütige Publikum von Ballett, Modern Dance, Hip-Hop, Breakdance, Salsa, Flamenco, Standard, Lateintänzen und vielem mehr anstecken lässt.

Bands und Tanzslots

Zwischen 16 und 18 Uhr gibt es Livemalerei mit Mark Krause – er begleitet mit dem Pinsel die Musik und lässt sich für das Malen inspirieren.

Auf der Parkplatzfläche vor der Paketpost (der Innenbereich ist durch die Ukrainehilfe belegt und wird daher ausgespart) agieren das Atelier Offensiv mit Kreidemalerei, Wasserperformance einer Plakatausstellung und Cellomusik, der Verein Dialog mit ukrainischen Spezialitäten und Tänzen, der Hilfsverein 3 Musketiere mit Informationen über ihre Arbeit für die Ukraine, das Epiz (Entwicklungspädagogisches Informationszentrum) mit dem »Weltspiel«.

Der Verein Esan Ahoemoegbe Union präsentiert sich mit Informationen und Musik aus Nigeria, dazu kommen der griechische Verein O Pontos und der Serbische Kulturverein S.K.D. Karadjordjevic sowie der Türkische Kultur- und Integrationsverein Reutlingen (TKIV) sowie die Evriter Reutlingen – allesamt zusammengebracht durch den Verein Haus der Kulturen/Bürgerhaus.

Clown Klikusch, Samnas, westafrikanische Rhythmen, virtuose Balafonmelodien, Riverdance, Entertainment sind ebenso ein Teil des Programms.

Ab 20.30 Uhr geht es indoor im Saal des franz.K weiter mit Buschläufer (Alternative Rock) und um 22 Uhr mit Pantasonics, die in Sachen »Dirty Reggae und Balkan Funk« unterwegs sind. (GEA)

www.reutlinger-kulturnacht.de/