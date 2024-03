Sein Beruf ist der Grund, weshalb er am Montagabend im Fernsehen zu sehen ist. Patrick Book ist Lachtherapeut und hat eine Praxis in Betzingen. In der TV-Sendung »Wer isses?« sollen Prominente anhand seines Aussehens seinen Beruf erraten. Wie seine Erfahrung war.

In der neuen ProSieben-Prime-Time-Show »Wer isses?« werden die Comedians Ralf Schmitz (rechts) und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Steven Gätjen (Mitte) moderiert die neue ProSieben-Show Foto: ProSieben In der neuen ProSieben-Prime-Time-Show »Wer isses?« werden die Comedians Ralf Schmitz (rechts) und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Steven Gätjen (Mitte) moderiert die neue ProSieben-Show Foto: ProSieben

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.