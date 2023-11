48. Sitzung des Reutlinger Spendenparlaments im Spendhaus vergibt rund 32 000 Euro an Spendengeldern an soziale Projekte.

Lutz Adam vom Stadtjugendring (rechts) stand für eins von elf Projekten, die vom Reutlinger Spendenparlament unterstützt werden wollten, das Präsidum des Parlaments schaute zustimmend, (von links: Günter Klinger, Heinz Gerstlauer und Dr. Barbara Dürr). Foto: Norbert Leister Lutz Adam vom Stadtjugendring (rechts) stand für eins von elf Projekten, die vom Reutlinger Spendenparlament unterstützt werden wollten, das Präsidum des Parlaments schaute zustimmend, (von links: Günter Klinger, Heinz Gerstlauer und Dr. Barbara Dürr). Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.