Volkstrauertag in Reutlingen: Für die Opfer von Krieg und Gewalt

REUTLINGEN. Am Volkstrauertag, Sonntag, 16. November, finden Gedenkfeiern für Menschen, die in Kriegen und bewaffneten Konflikten ihr Leben verloren haben, statt. In Reutlingen gibt es Veranstaltungen auf dem Friedhof Unter den Linden und in den Bezirksgemeinden. Kirchen, Verbände, Vereine und Schulen beteiligen sich an diesen Feierstunden für den Frieden.

Oberbürgermeister Thomas Keck meldet sich zu diesem Anlass mit einem Aufruf an die Bürger zu Wort: Der Volkstrauertag sei ein Tag des Erinnerns, aber auch ein Tag der Verantwortung. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit. Auch in Europa erleben wir seit einigen Jahren wieder eine Realität, die lange Zeit unvorstellbar schien: Krieg, Flucht, Angst und eine tief greifende Unsicherheit, die Familien und ganze Gesellschaften belastet. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft ein klares Zeichen für demokratische Werte, Zusammenhalt und den Schutz der Menschenwürde setzen. Der Volkstrauertag mahnt zur Wachsamkeit und erinnert daran, Verantwortung zu übernehmen, damit Ausgrenzung und Gewalt keinen Platz haben.

- Reutlingen

Bei der Gedenkfeier der Stadt Reutlingen und des Sozialverbands VdK Reutlingen um 11.30 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Unter den Linden hält Oberbürgermeister Thomas Keck eine Gedenkrede, Schüler der Eichendorff-Realschule haben einen Beitrag vorbereitet. Musikalisch wird die Feier durch den Chor Choooristen Reutlinger Liederkranz 1827, unter Leitung von Coelestina Lerch, gestaltet. Das Gebet spricht Pfarrer Roland Knäbler von der katholischen Gesamtkirchengemeinde. Am Ehrenmal auf dem Friedhof legen der OB und Ulrich Siebertz vom Sozialverband VdK Kränze nieder. Dabei spielt die Stadtkapelle Musikverein Reutlingen.

- Bronnweiler

In Bronnweiler wird um 10.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst auf dem Waldfriedhof der Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen gedacht. Kirchengemeinderat Matthias Rauschenbach spricht für die evangelische Kirchengemeinde und Bezirksbürgermeisterin Friedel Kehrer-Schreiber erinnert aller Gefallenen. Mitglieder des VdK verteilen Friedensrosen, es spielt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bronnweiler. Die Ehrenwache am Denkmal halten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bronnweiler und der Reservistenkameradschaft.

- Mittelstadt

In Mittelstadt beginnt um 10.30 Uhr in der Aussegnungshalle ein ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Begleitung. Um 11.05 Uhr findet auf dem Friedhof in Mittelstadt die Gedenkfeier und die Kranzniederlegung mit der Schulleiterin Nicole Salzmann statt. - Oferdingen

In Oferdingen wird im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11 Uhr auf dem Vorplatz der Clemenskirche am Ehrenmal der Vermissten, Gefallenen und Verstorbenen gedacht. Bezirksbürgermeisterin Ute Stähle hält die Ansprache. Im Anschluss folgt ein Beitrag der Oferdinger Konfirmanden. Musikalisch wird die Feier durch den Liederkranz und den Posaunenchor gestaltet.

- Rommelsbach

In Rommelsbach findet die Gedenkfeier um 11.30 Uhr vor der Aussegnungshalle am Mahnmal für die Gefallenen und Vermissten statt. Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser hält die Ansprache und das Totengedenken. Die Kranzniederlegung wird musikalisch vom Männerchor des Sängerkranzes Rommelsbach gestaltet. Das Gebet spricht Pfarrerin Beate Ellenberger.

- Sondelfingen

In Sondelfingen beginnt die Gedenkfeier um 10.45 Uhr in der Stephanuskirche. Der Original Musikverein Sondelfingen, der Liederkranz Sondelfingen und die Neuapostolische Kirche gestalten den musikalischen Teil der Feier. Pfarrerin Ursula Ullmann-Rau von der evangelischen Kirche hält die Gedenkrede. Den Kranz am Ehrenmal legen Bezirksbürgermeister Mike Schenk, Vertreter des VdK sowie der Reservistenkameradschaft Sondelfingen nieder. (eg)