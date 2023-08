Videoüberwachung ist in Reutlingen kein Thema

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Reutlingen wird in der Kriminalitätsstatistik zum wiederholten Mal als sicherste Großstadt in Baden-Württemberg gelistet, dennoch fühlen sich Teile der Einwohnerschaft unsicher. Bei einer Umfrage auf der GEA-Instagramseite fordern sie mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung in der Reutlinger Innenstadt. Wie sicher ist die Stadt Reutlingen wirklich?

Ein Blick in die Zahlen zeigt, dass im Jahr 2022 in der Stadt Reutlingen insgesamt 7.223 Straftaten durch die Polizei Reutlingen erfasst wurden. Das sind 19,8 Prozent mehr als im Jahr davor. 74,6 Prozent aller erfassten Taten wurden in der Reutlinger Kernstadt begangen und nur 25,4 Prozent in den restlichen zwölf Stadtbezirken.

Bekannte Brennpunkte

Bekannte Brennpunkte für Kriminalität sind vor allem drei Gegenden in Reutlingen: der Listplatz vor dem Hauptbahnhof, der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) samt Bürgerpark und allgemein die Innenstadt inklusive der Fußgängerzone. An allen Hotspots sind die Zahlen der Straftaten gestiegen und das teils signifikant. Heraus sticht vor allem die Innenstadt mit einem Kriminalitätsanstieg um 35,4 Prozent. Dicht gefolgt vom ZOB mit 25,3 Prozent. Der Anstieg am Listplatz fällt geringer aus: Mit 6,5 Prozent gehört er zu den niedrigsten in der gesamten Kernstadt.

Trotz des Anstiegs der Straftaten schneidet die Echazstadt in puncto Sicherheit im Vergleich zu anderen Städten weiterhin bestens ab. Die reelle Sicherheit scheint aber im Kontrast zur gefühlten zu stehen. Darüber hat der GEA mit dem Reutlinger Polizeidirektor Martin Schlüssler gesprochen.

»Dass sich die Bürger unsicher fühlen, wundert mich nicht wirklich«, sagt Schlüssler. »Man sieht es ja an der Statistik: Die Zahlen steigen ganz klar. Es wurden 2022 mehr Straftaten begangen als im Jahr davor.«

Trotzdem dürfe man eine Sache nicht vergessen: Die Zahl der Straftaten befinde sich auf demselben Niveau wie vor Corona. »Das kommt nicht unerwartet«, sagt Schlüssler. Seine Erklärung: »Während der Pandemie sind die meisten Menschen eher zu Hause geblieben und haben sich nicht auf den Straßen getummelt. Da sinkt dann auch klar die Zahl der Straftaten.«

»Der Bürger sieht aber natürlich, dass die Zahlen steigen, und das beunruhigt«, sagt der Polizeidirektor. »Zusätzlich bleibt auch nichts unbemerkt.« Vor allem Taten im öffentlichen Raum und an bekannten Orten würden schnell die Runde machen, meint er. Denn: »Das fällt auf, und dann wird auch darüber gesprochen.«

Präsenz im Gerberviertel

Das Reutlinger Polizeipräsidium ermittelt seit längerem schon Schwerpunkte in der Stadt, an denen beispielsweise die Zahl der Straftaten besonders hoch ist, um dann die Polizeipräsenz zu erhöhen. »Ein ganz aktuelles Beispiel ist das Gerberviertel. Die Kriminalität steigt, und wir reagieren mit mehr Präsenz«, so Schlüssler.

Zudem sei die Polizei auch immer dort verstärkt anwesend, wo viele Menschen unterwegs sind. Zu solch einem Ort zählt beispielsweise die Reutlinger Innenstadt. Aber mehr Präsenz bedeutet laut Schlüssler nicht automatisch auch mehr Sicherheitsgefühl. »Fahren beispielsweise Polizeiwagen in kürzeren Abständen durch einen Stadtteil, suggeriert das ja irgendwie auch, dass es unsicher ist.«

Verschiedene Faktoren

Der Polizeidirektor betont: »Das Sicherheitsgefühl ist immer subjektiv.« Für ihn ist das Empfinden also ganz klar individuell und wird durch viele verschiedene Dinge sowohl positiv als auch negativ beeinflusst. »Da spielen dann unter anderem auch die Berichterstattungen über Polizeimeldungen in der Presse eine Rolle, oder die eigene Vorstellungskraft, die beispielsweise durch das Fernsehen, True-Crime-Podcasts oder Ähnliches geschürt wird.«

Dass Videoüberwachung gefordert wird, überrascht Martin Schlüssler nicht. Dazu hat er aber eine ganz klare Antwort: »Die wird es in Reutlingen nicht geben. Da gibt es zu viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, und die sind nicht umsetzbar.« Ein Beispiel: Die Kriminalität muss sehr deutlich ansteigen, damit man eine technische Überwachung bestimmter Gegenden in Betracht ziehen kann. Obwohl das in der Stadt Reutlingen eigentlich der Fall ist, steigt die Zahl der Straftaten laut Polizeidirektor noch nicht deutlich genug. Hinzu kommt, dass die Kameras sehr teuer sind. Da die Polizei nicht für deren Beschaffung zuständig ist, müsste das beispielsweise von der Stadt Reutlingen übernommen werden. »Sollte es jemals so weit kommen, müssten dann noch Stromleitungen für die Kameras installiert werden, es müssten regelmäßige Wartungen durchgeführt werden und natürlich auch genügend Beamte da sein, die die Aufzeichnungen sichten und trotzdem auf der Straße präsent sind.«

Nicht umsetzbar

Der Polizeidirektor ist prinzipiell nicht gegen Videoüberwachung, sieht aber, dass sie »in Reutlingen einfach nicht umsetzbar ist«. Schlüssler kann nachvollziehen, dass sich Reutlinger unsicher fühlen, trotzdem ist er sich sicher: »Es besteht kein Grund zur Sorge. Reutlingen ist immer noch die sicherste Großstadt in Baden-Württemberg, und das mit deutlichem Abstand zu vergleichbaren Städten.« (GEA)