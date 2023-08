Unwetter und Hagel fegen über Reutlingen hinweg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es kam unerwartet und verwandelte Reutlingen stellenweise in eine Winterlandschaft: Am Freitagnachmittag fegte ein Gewitter der Stufe zwei über die Region hinweg. Hagelkörner trommelten gegen Fenster, Straßen verwandelten sich in Bäche, aus Gullys sprudelte das Wasser. Für einen kurzen Moment wurden Erinnerungen an den Megasturm wach, der vor rund zehn Jahren große Teile des Landkreises verwüstet hatte. Doch nach etwa einer Viertelstunde war klar: Alles nur halb so schlimm.

Keine Unwetter-bedingten Einsätze der Polizei

Die Feuerwehr hatte zwar einiges zu tun und musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, nichts Ungewöhnliches stellte hingegen das Reutlinger Polizeipräsidium fest. »Alles im grünen Bereich, kein erhöhtes Unfallaufkommen, keine Unwetter-bedingten Einsätze«, sagt Pressesprecher Christian Wörner dem GEA und ergänzt: »Es gab ein Fehlalarm, der dem Gewitter geschuldet war, das war's.«

In der Alteburgstraße in Reutlingen sprudelt das Wasser aus den Gullys. Foto: Justus Ständer In der Alteburgstraße in Reutlingen sprudelt das Wasser aus den Gullys. Foto: Justus Ständer

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart war es das auch vorerst mit starken Gewittern. »Das Unwetter in Reutlingen war heute das heftigste im Land. Aber die Zelle hat Reutlingen und die Region passiert. Was jetzt noch folgt, sind weitere Schauer, aber die sind weniger kräftig«, sagt DWD-Mitarbeiter Uwe Pechl Mitarbeiter. Das schlechte Wetter halte sich noch bis Montag. »Dann wird es aufklaren, ab Mittwoch wird es wieder sommerlich.«

Warum gab es keine Warnung?

Während im Juni und Juli viele Unwetterwarnungen für Reutlingen und Region die Runde machten, dann oft aber kaum etwas vom Himmel fiel, war es an diesem Tag genau andersherum. »Es gab keine Vorwarnung, weil das Potenzial für schwere Unwetter nicht hoch war. In den vergangenen Wochen war das Potenzial oft da, es hat sich aber nicht entfaltet.« (GEA)