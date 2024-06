Unwetter: Reutlinger Stadtfest unterbrochen

Die Stadtfest-Besucher am Albtorplatz sind geflüchtet.

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag wurde das Programm des Reutlinger Stadtfests aufgrund eines Unwetters unterbrochen. Das gab das Reutlinger Stadtmarketing auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. »Das Programm bleibt bis mindestens 15 Uhr unterbrochen«, heißt es in einem Posting. Danach soll es laut den Organisatoren wie geplant weitergehen. Ab 20 Uhr sind auf der Hauptbühne am Marktplatz noch die Auftritte der Hauptacts Riku Rajamaa (20 Uhr) und Loi (21.30 Uhr) geplant.

Um 14 Uhr gab es eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach sei mit heftigen Starkregen und Niederschlagsmengen um 35 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Der DWD empfiehlt derzeit den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, da Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag und umherfliegende Gegenstände herrsche. Es könne auch zu Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern kommen. Die Unwetterwarnung wurde DWD vom DWD um 14.45 Uhr wieder aufgehoben sein.

Schon am Freitagabend zur Stadtfest-Eröffnung hatten Besucher, Organisatoren und ehrenamtliche Helfer schon Pech mit dem Wetter. Doch trotz immer wiederkehrenden Regenschauern war die Innenstadt zur Party- und Flaniermeile geworden. (GEA)