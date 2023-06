Toter in Echaz: Reutlinger Polizei geht von Unglück aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach dem Fund des Leichnams eines 26-Jährigen in der Echaz im Bereich der Emil-Adolff-Straße liegt zwischenzeitlich das vorläufige Obduktionsergebnis vor, schreibt die Reutlinger Polizei in einer Pressemeldung. Demnach sowie den weiteren getätigten Ermittlungen zufolge wird davon ausgegangen, dass der Mann in die Echaz gestürzt und ertrunken ist. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Die leblose Person wurde am Dienstagabend in der Echaz entdeckt. »Eine Zeugin hat uns um 20.11 Uhr darüber informiert«, sagt Polizeipressesprecher Martin Raff dem GEA. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, rückte aus. In dem Fluss, der hinter den Supermärkten in der Emil-Adolff-Straße vorbeifließt, befand sich die Person. Sie wurde wenig später von der Feuerwehr geborgen - tot. (GEA/pol)