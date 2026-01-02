Therapeutisch klettern im Reutlinger Boulderhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Sandra ist eine Gipfelstürmerin. Selbstbewusst erklimmt sie zügig den höchsten Punkt ihrer Route, was in diesen Fall heißt: Ohne Sicherung in fast vier Metern Höhe in einer Kletterwand im Reutlinger Boulderhaus zu stehen. »Das sieht ja aus wie Ballett an der Wand«, kommentiert Natalie von unten die B-Note des Aufstiegs. Doch nach dem Abstieg schlottert Sandra, wirkt unsicher: »Das Hoch ist nicht so schlimm, aber runter...«

Natalie kraxelt im Affenzahn quer die Traverse entlang. Doch sie versteigt sich irgendwann und bekennt in der Nachschau: »Ich war zu schnell. Und ich muss schauen, wo ich hinklettere.« Die beiden jungen Frauen sind Teilnehmerinnen eines Kurses im therapeutischen Bouldern im Reutlinger Boulderhaus. Dabei geht es ums Klettern - und ums Spüren, Erfahren und Erkennen. »Du wolltest vielleicht zu viel«, sagt Kursleiterin Malaika Reiband zu Natalie. »Mach den Trittwechsel bewusst. Schau, ob es Dir damit besser geht.« Sandra fordert Malaika auf, ihr eigentliches Ziel zu erkennen. Und erstmal »wahrzunehmen statt zu bewerten« und sich so vielleicht vor Überforderung zu schützen.

Malaika Reiband, 45, arbeitet im Hauptberuf als Wirtschaftsingenieurin. Nebenberuflich bietet sie nach ihrer Ausbildung als Heilpraktikerin und Klettertherapeutin seit zwei Jahren ihre speziellen Kurse in Reutlingen und Tübingen an.

Der therapeutische Einsatzbereich des Freien Kletterns in der Sporthalle ist breit: Höhenangst, Prüfungsangst, viele andere Angststörungen, Depression, Traumata. Reibands Kurse sind angelehnt an Konzepte der Universitätsklinik Erlangen. Studien belegen, dass der Sport hilft, Belastungen der Psyche zu lindern, Achtsamkeit zu schulen und ein besseres Gespür für den Körper zu entwickeln.

»Angst grenzt ein, Bouldern weitet Spielräume auf«

Eine Grundidee ist laut Malaika Reiband: "Mit der Angst buchstäblich in Berührung kommen und einen neuen Umgang damit finden." Wann kommt Angst? Wann geht sie vorüber? Was triggert meine Angst: Das sind Fragen, für die die Kursteilnehmer sensibilisiert werden sollen. »Angst grenzt ein, Bouldern weitet Spielräume auf«, erklärt die Sportlerin, die über zehn Jahre in Reutlingen gelebt hat, bevor sie vor gut zwei Jahren nach Tübingen gezogen ist.

Zugleich helfe die Fokussierung beim Klettern, aus dem Grübeln herauszukommen, das psychische Belastete, insbesondere auch Depressive, oft plagt. Die Kursteilnehmer erlebten "Selbstwirksamkeit, seien "auf die eigene Kraft zurückgeworfen" und spürten direkte Rückmeldung - im Idealfall ein Erfolgserlebnis. "Beim Bouldern kommt man mit sich selbst in Kontakt", schwärmt Reiband, die selbst seit 25 Jahren diesen Sport betreibt und um dessen heilende Kraft weiß.

»Wo steht geschrieben, dass ich immer die schwersten Routen gehen muss?«

Beim therapeutischen Bouldern sind die Kletterer gehalten, auch mal den "inneren Kritiker" bewusst wahrzunehmen – und den inneren Antreiber: »Wo steht geschrieben, dass ich immer die schwersten Routen gehen muss?«, fragt Reiband in die Runde. Und wo stehen all die anderen Müssen-Sätze?

Die Therapeutin rät den Kursteilnehmern auch, den Blick darauf zu richten: »Was für Gedanken kommen mir, wenn mir die Kraft ausgeht?« Ihre Tricks sind auch auf den Alltag ohne Wand anwendbar: sichereren Stand suchen zwischendrin, am langen Arm hängen und Kraft schöpfen. Und, ganz wichtig: vorher schauen, wo die Helfergriffe sind. (GEA)