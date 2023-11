Aktuell Aktionstag

Tag gegen Gewalt an Frauen: Landkreis Reutlingen zeigt Flagge

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November, macht die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamts Reutlingen darauf aufmerksam, dass Gewalt allgegenwärtig ist. Mit dem Hissen der Fahne sollen Menschen dafür sensibilisiert werden, hinzuschauen. Erklärt wurde der Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen durch die vereinten Nationen