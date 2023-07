Stimmen Sie ab, welcher Film das Reutlinger Open-Air-Kino eröffnen soll

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Zeit der lauschigen Kinoabende unter freiem Himmel im Spitalhof naht. Am Donnerstag, 3. August, geht’s wieder los mit dem Reutlinger Open-Air-Kino. Und gleich beim Auftaktfilm haben Sie als GEA-Leser das entscheidende Wörtchen mitzureden.

Mit Ihrer Stimmabgabe an diesem Samstag oder Sonntag, entweder telefonisch (siehe unten) oder online, bestimmen Sie, welcher von vier Kandidaten am 3. August als Eröffnungsfilm über die Leinwand im Spitalhof flimmert – und zwar in einer Exklusiv-Vorstellung nur für GEA-Abonnenten. Die Kinoreihe geht dann mit täglichen Aufführungen bis 20. August. Nachdem sich Klaus Kupke in den Ruhestand verabschiedet hat, liegt die Verantwortung für die Reihe nun bei Andreas Vogt vom Kamino-Programmkino und beim Reutlinger Kulturamt.

Weiterer Vorteil für GEA-Leser: Statt 12 Euro, wie für die regulären Open-Air-Kino-Vorstellungen, kosten die GEA-Wunschfilm-Tickets nur 10 Euro. Und einen Begrüßungsaperitif gibt es für unsere Abonnenten und deren Begleiter obendrauf. Verkaufsstart im GEA-Service-Center ist am Mittwoch, 19. Juli.

Unter allen Lesern, die heute oder morgen zum Telefon greifen und die Kennnummer ihres Favoriten wählen, verlost der GEA zehn Mal zwei Tickets (inklusive Freigetränk). Wer lieber per Mausklick abstimmt, kann dies hier auf gea.de tun, ebenfalls mit Gewinnchance, wenn Name und E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Freikarten sind für einen beliebigen Film des Open-Air-Kinos einsetzbar.

Diese vier Kandidaten stellt die GEA-Redaktion zur Wahl

Die einfachen Dinge. In dieser französischen Komödie von 2023 lässt Éric Besnard einen gestressten Großstädter bei einem Naturburschen in den Bergen stranden. Auf einer Landstraße säuft das schicke Cabrio von Vincent ab, gerettet wird er vom wortkargen Pierre, der als Selbstversorger zurückgezogen auf einem Hof lebt. Die ungewohnte Ruhe und Abgeschiedenheit löst in Vincent erst einmal Panikattacken aus. Preview der neuen Komödie von Éric Besnard, die erst am 21. September in die Kinos kommt.

Wenn Sie am 3. August die Komödie »Die einfachen Dinge« (90 Minuten, FSK ab 0 Jahren) sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr, und morgen, Sonntag, 24 Uhr, die Telefonnummer 01378 78070-01 (0,50 ¤ pro Anruf) und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch.

Past Lives – In einem anderen Leben. Für Liebhaber gefühlvoller Beziehungsdramen: In ihrer Kindheit in Seoul waren Nora und Hae Sung unzertrennliche Freunde. Bis Noras Familie nach Toronto auswandert. 20 Jahre später beschließt Hae Sung, seine Jugendfreundin für ein paar Tage in New York zu besuchen. Nora lebt dort als Autorin und ist seit sieben Jahren mit Arthur verheiratet. Das Wiedersehen konfrontiert die beiden mit ihrer tiefen Verbundenheit.

Wenn Sie am 3. August das Drama »Past Lives – In einem anderen Leben« sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr, und morgen, Sonntag, 24 Uhr, die Telefonnummer 01378 78070-02 (0,50 ¤ pro Anruf) und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch.

Fisherman’s Friends 2 – Eine Brise Leben. Fortsetzung der schrulligen Komödie von 2019: So kometenhaft ihr Aufstieg, so schnell kommt der Fall für die Seebären-Band Fisherman’s Friends. Die Truppe verliert auf der Bühne die Nerven – und ihren Plattenvertrag. Das wollen die singenden Seeleute auf keinen Fall auf sich sitzen lassen. Sie ergaunern einen Platz auf dem berühmten Glastonbury Festival – als Vorband von Beyoncé!

Wenn Sie am 3. August »Fisherman’s Friends 2 – Eine Brise Leben« sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr, und morgen, Sonntag, 24 Uhr, die Telefonnummer 01378 78070-03 (0,50 ¤ pro Anruf) und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch.

Ticket ins Paradies. Oder vielleicht doch die romantische Komödie mit den sich anzickenden Superstars Julia Roberts und George Clooney? Als ihre Tochter Lily nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, tun sich ihre geschiedenen und zutiefst zerstrittenen Eltern Georgia und David zusammen. Gemeinsam brechen sie in das Tropenparadies auf, um Lily vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben.

Wenn Sie am 3. August die US-Komödie »Ticket ins Paradies« sehen möchten, wählen Sie zwischen heute, Samstag, 7 Uhr, und morgen, Sonntag, 24 Uhr, die Telefonnummer 01378 78070-04 (0,50 ¤ pro Anruf) und geben Sie nach der Aufforderung der Bandansage Ihren Namen und die vollständige Adresse durch. (GEA)

