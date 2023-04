Stadt Reutlingen zu Windrädern in Altenburg: »Wir sind im Gespräch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Um eine Stellungnahme zum Windkraftprojekt beim Alteburger »Käpfle« gebeten, lässt die Stadtverwaltung wissen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie »eine sehr hohe Priorität« in der Stadt habe. »Die Stadt möchte ihren Beitrag zu dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten und den Ausbau der erneuerbaren Energien im Stadtgebiet ermöglichen«.

Bisher sei in ersten, groben Analysen untersucht worden, wo in Reutlingen Windenergieanlagen prinzipiell errichtet werden könnten. Im Bereich Käpfle (nahe Bronnweiler) sei dies der Fall. Die Schöller SI habe Interesse zur Durchführung eines Projekts an diesem Standort bekundet. Deshalb sei man in Gesprächen, »um Möglichkeiten zum Einstieg in die Erzeugung erneuerbarer Energie durch Windkraft in Reutlingen auszuloten«. Begleitend finde eine enge Abstimmung mit dem Regionalverband statt. Die Planungen seien noch in einem frühen Stadium. Weitere Untersuchungen müssten zeigen, ob die Flächen tatsächlich geeignet sind. Ebenso müssten die wirtschaftlichen Konditionen sowie Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger und die Stadt von verschiedenen Betreibern betrachtet werden.

Zu den Ausschreibungsmodalitäten gibt es noch keine nähere Information aus dem Rathaus. Es ist aber zu vermuten, dass das Reutlinger Unternehmen nicht der einzige Interessent bleiben wird.

In Baden-Württemberg sind die Regionalverbände gerade dabei, Gebiete für Windkraft und Freiflächensolaranlagen auszuweisen. Am Dienstagabend hat der Regionalverband Neckar-Alb in Dußlingen öffentlich die Suchraumkarten vorgestellt, die die Potenzialgebiete in der hiesigen Region aufzeigen. (eg/igl)