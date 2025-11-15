Stadt Reutlingen bittet um alte Fotos vom Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer alte Fotos vom Reutlinger Rathaus besitzt, kann jetzt dabei helfen, ein Stück Stadtgeschichte zu bewahren. Im Zuge der bevorstehenden Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes möchte die Stadt Reutlingen historische Innen- und Außenaufnahmen zusammentragen, idealerweise aus der Zeit zwischen den 1960er-Jahren und 2010. Gesucht werden Bilder, die zeigen, wie sich das Rathaus im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

Besonders gefragt sind Innenaufnahmen des Erdgeschosses im Hauptgebäude, etwa aus der Schalterhalle, der Hausdruckerei, dem Bürgerservice oder den Vorzimmern des Standesamts. Auch Außenaufnahmen der Fassade zum Oskar-Kalbfell-Platz sowie der angrenzenden Straßen und Plätze rund um das Rathaus sind von Interesse. Willkommen ist alles, was das Rathaus oder seine Umgebung zeigt: Schnappschüsse, Familienfotos, Trauungen, Ansichtskarten, Zeitungsartikel. Jede Aufnahme kann helfen, die Geschichte des Gebäudes zu dokumentieren und sein baukulturelles Erbe sichtbar zu machen.

Fotos werden digitalisiert

Originale werden auf Wunsch nach der Digitalisierung wieder zurückgegeben. Wünschenswert ist eine kurze Beschreibung und, soweit bekannt, das Jahr oder der Zeitraum der Aufnahme. Falls keine jahrgenaue Datierung möglich ist, genügt auch eine Schätzung wie »um 1983« oder »zwischen 1992 und 1996«. Bei Aufnahmen von Dritten ist der Name des Urhebers oder die Quelle anzugeben. Die Fotos werden ausschließlich im Rahmen der Rathaussanierung verwendet. Die Bildrechte verbleiben bei den Einsendern. Mit der Übermittlung wird der Stadt ein kostenfreies, unbegrenztes Nutzungsrecht für dokumentarische Zwecke eingeräumt.

Fotos können digital oder postalisch mit Umschlag und Angabe des Absenders an die Stadt Reutlingen, Stichwort »Rathausfoto«, Marktplatz 22, 72764 Reutlingen oder persönlich, auch hier mit Umschlag und Angabe des Absenders, an der Pforte im Rathaus eingereicht werden. Einsendeschluss ist Dienstag, 23. Dezember. (eg)

www.reutlingen.de/rathausfoto