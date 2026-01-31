SPD-Spitzenkandidat Stoch im Spitalhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Es ist wichtig, dass Politik greifbar wird«, sagt Ronja Nothofer-Hahn als Kandidatin der SPD zur Landtagswahl – und genau deswegen waren sie gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten Andreas Stoch und Yannik Hummel (Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen) im Spitalhofsaal persönlich greifbar. Um sozialdemokratische Werte und Ziele zu erklären, sowie Fragen zu beantworten.

Die Sitzreihen waren gut gefüllt, etwa 60 Menschen zeigten reichlich Interesse an den Sozialdemokraten. »Wir haben deutlich gemacht, wofür wir als SPD stehen: Für ein bezahlbares Leben in Baden-Württemberg. Bei den Mieten, aber auch bei der Bildung von der Kita bis zum Meisterkurs. Wir sehen die Probleme der Pflege im Alter – der Eigenanteil ist einfach zu hoch«, nennt Nothofer-Hahn einige Beispiele. Moderiert wurde der Abend von Juliane Langer.

Die Stimmung beschreibt die Reutlinger Politikerin als nachdenklich. »Die Menschen sind verunsichert. Die aktuelle Landesregierung hat auf ganz viele Fragen keine Antworten«. Auf lange Referate und Reden verzichteten die Sozialdemokraten im Spitalhofsaal. Nothofer-Hahn steht auf Platz 14 der SPD-Landesliste, rechnet sich daher durchaus Chancen auf einen Einzug ins Stuttgarter Parlament aus, »aber es geht nicht um mich – sondern unsere Themen«, sagt die verheiratete 33 Jahre alte Mutter. Wer Interesse hat, die derzeit rastlos Wahlkampf betreibende Kandidatin zu treffen finden alle Termine auf ihrer Website. (GEA)

www.nothofer-hahn.de