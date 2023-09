Ende Januar 2024 schließt Galeria Kaufhof seine Filiale in der Reutlinger Karlstraße. Was danach mit dem stadtbildprägenden Gebäude passiert? Es liegen nun erste Ideen der Stadt vor, außerdem hat der Gemeinderat erste Entscheidungen getroffen.

Die Kaufhof-Filiale in der Karlstraße ist auf jeden Fall stadtbildprägend. Foto: Stephan Zenke

