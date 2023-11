Siemensstraße in Reutlingen wegen Brückensanierung gesperrt

Eine Baustellenlampe an einer Straßenbaustelle.

REUTLINGEN. Am Freitag, 24. November, muss das Reutlinger Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt ab 21 Uhr die Siemensstraße für die Sanierungsarbeiten an der Straßenbrücke über die Deutsche Bahn für den Verkehr sperren. Die Sperrung betrifft den Abschnitt der Siemensstraße von der Max-Planck-Straße bis zur Abfahrtsrampe in Richtung Sondelfingen/Auf Wies und wird voraussichtlich bis Samstag, 25. November, 5 Uhr, andauern.

Für den Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine örtliche Umleitung über die Sondelfinger Straße und die Straße Am Heilbrunnen ausgeschildert. Die Zufahrt für Anlieger ist bis zur Baustelle und zur Max-Planck-Straße weiterhin möglich, die Abfahrt aus der Max-Planck-Straße in Richtung Zentrum ebenfalls. (pm)