Saisoneinflüsse und schwache Konjunktur

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Mit einem saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit ist die fusionierte Agentur für Arbeit Balin-gen-Reutlingen in ihre zum Jahreswechsel begonnene Zusammenarbeit gestartet. Zu Beginn des Jahres sind wie immer im Januar deutlich mehr Menschen arbeitslos geworden als Arbeitslose einen Job finden konnten.

In den vergangenen vier Wochen haben sich rund 5.320 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Da nur knapp 3.800 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, stieg insgesamt die Arbeitslosigkeit an. Zum Berichtstermin im Januar waren 21.879 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 1.535 beziehungsweise 7,5 Prozent mehr als um die Weihnachtszeit und 7,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk kletterte um 0,3 Punkte auf 4,5 Prozent.

Strukturkrise der Wirtschaft

Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, erläutert die aktuellen Entwicklungen: »Im Januar spielen vor allem saisonale Einflüsse eine große Rolle auf dem Arbeitsmarkt. Das Ende vieler Beschäftigungsverhältnisse zum Jahresende und die winterliche Witterung führen zu dem deutlichen Zuwachs an Arbeitslosen. An die großen Zahlen müssen wir uns erst noch gewöhnen, weil wir seit der Fusion neben den Daten für die Landkreise Reutlingen und Tübingen jetzt ja auch die der Landkreise Sigmaringen und Zollernalbkreis im Blick haben. Für die gesamte Region gilt, dass die schwache Konjunktur und die Strukturkrise der Wirtschaft den Arbeitsmarkt belasten.«

Arbeitskräftenachfrage lässt nach

Die wirtschaftliche Unsicherheit macht sich auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar. Zwar ist sie um mehr als 15 Prozent höher als vor einem Jahr zur gleichen Zeit. Die rund 850 neu gemeldeten Stellen bedeuten aber im Vergleich zum Ende vergangenen Jahres einen Rückgang um fast 23 Prozent.

Zur Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen gehören die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und Zollernalbkreis. In allen Regionen ist die Arbeitslosigkeit sowohl im Vormonats- als auch im Vorjahresvergleich gestiegen. Im Kreis Reutlingen waren im Januar insgesamt 8.415 Menschen arbeitslos, knapp 500 mehr als vor einem Monat und rund 600 beziehungsweise 7,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. 3.906 davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet, 4.509 beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. (eg)