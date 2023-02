Reutlinger Stadt- und Kreisrat der AfD ist für Friedensverhandlungen mit Russland

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Stadt- und Kreisrat Hansjörg Schrade (AfD) hat sich mit einem offenen Brief an die vier Reutlinger Bundestagsabgeordneten gewandt. In diesem Brief appelliert er an Michael Donth (CDU), Beate Müller-Gemmeke (Grüne), Pascal Kober (FDP) und Jessica Tatti (Linke), sich für Friedensverhandlungen mit Russland einzusetzen, um so ein Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen.

Schrade schreibt unter anderem: »Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurde Frieden durch Krieg erreicht, sondern nur durch das Niederlegen der Waffen und indem wir miteinander reden.« Zu den Erstunterzeichnern der Briefes gehören unter anderem Manuel Tharann und Enrico Schulz, die Organisatoren der ersten großen Corona-Demos in Reutlingen im Herbst 2021. (GEA)