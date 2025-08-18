Reutlinger Funkamateure reisen auf den Wellen der Welt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es liegt etwas in der Luft, das nur wenige hören können. Seit 75 Jahren reisen die Mitglieder des Ortsverbandes P07 Reutlingen im Deutschen Amateur Radio Club (DARC) auf Funkwellen um die Welt. Sie vereint der Reiz, Verbindungen aufzubauen, weit entfernte Stationen zu erreichen. Der Umgang mit Frequenzen und selbstgebauten Funkgeräten entwickelt zeitlose Faszination. Die Jubiläumsfeier geht am Samstag, 20. September, nicht im Funk-, sondern im Schützenhaus auf Sendung.

Heute, in Zeiten von Internet und Smartphones, scheint Amateurfunk ziemlich von gestern zu sein. Doch es steckt mehr dahinter, als man denkt. Einige Funkamateure pflegen den Sprechfunk, andere befassen sich mit digitalen Betriebsarten. Manche betreiben Fernsehsender und können sich so unterhalten, als würden sie sich persönlich gegenübersitzen. Funkbetrieb findet auf Kurzwelle, UKW und über Satelliten statt.

»Mit einem dünnen Antennendraht können sie bei Funkverbindungen nicht nur ihre geografischen, sondern auch ihre sprachlichen Kenntnisse vertiefen«, erklärt der DARC, »Funkamateure aus Japan, den USA - ja sogar aus Neuseeland sind gleich um die Ecke«. Den Unterschied zwischen Leuten, die sich im Elektronikmarkt irgendein Handfunkgerät kaufen, sowie wirklichen Funkamateuren beschreibt der Reutlinger Ortsverbandsvorsitzende Robert Kuhn in kristallklarer Übertragungsqualität ohne Knacken und Rauschen.

»Der Citizen-Broadcast-Funker hat nur ein Frequenzband und darf nur mit geringer Leistung und fertig gebauten Geräten funken«, sagt Kuhn, »der Funkamateur hat exklusive Bänder im UKW und Kurzwellenbereich und legt eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ab. Er bekommt sein weltweit einzigartiges Rufzeichen«. Ein Blick in das Vereinsheim in der Nähe des Reutlinger Westbahnhofes macht klar, was der unter dem Rufzeichen »DB5RK« erreichbare Kuhn damit meint.

Die Reutlinger Funkamateure besitzen ein reichhaltiges Sortiment von hochleistungsfähigen Geräten, die sie teilweise auch selbst gebaut haben. Foto: Stephan Zenke

Wer sich Funkamateur nennt, hat das Wissen der Profis auf dem Kasten. Die Reutlinger besitzen ein reichhaltiges Sortiment von hochleistungsfähigen Geräten, die sie teilweise auch selbst gebaut haben. Aus dem Fenster heraus führt eine Antenne, die nur einen Teil der eigenen Infrastruktur der Funkbegeisterten darstellt. Richtig, die Vereinsmitglieder sorgen selbst mit feinster Technik für beste Verbindungen: Auf einem Hochhaus haben sie 1987 eine Relaisstation errichtet, am Reutlinger Hausberg Achalm befindet sich seit 2011 eine digitale Relaisfunkstelle.

»Der Reiz ist es, Kontakte zu ganz vielen Menschen zu knüpfen«

Wozu der ganze kostspielige Aufwand? »Der Reiz ist es, Kontakte zu ganz vielen Menschen in Deutschland und fremden Ländern zu knüpfen«, erklärt Robert Kuhn. Der Austausch erfolgt entweder über Morsezeichen - die gibt's auch noch - sowie in natürlicher Sprache. Geredet wird über die Stationen, den Empfang, das Wetter oder andere harmlose Dinge. »Politische Themen sind tabu«, sagt Marion Möller-Herrmann als stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende. Auf Bildern in der lesenswerten 120-seitigen Jubiläumsfestschrift ist sie als junge Frau mit Kopfhörern bei ganz typischen Vereinsaktivitäten zu sehen.

Bei »Fielddays« packen die Funker ihre Ausrüstung ins Auto, bauen irgendwo eine Station auf - und suchen möglichst viele Kontakte im Äther. Je mehr in kurzer Zeit, umso besser. Solche Aktionen lassen sich regelmäßig auf der Schwäbischen Alb veranstalten, gerne aber auch im sonnigen Süden wie Sardinien. Bei der »Fuchsjagd« darf der Nachwuchs versteckte Sender suchen. Natürlich werden auch die Feste funkend gefeiert, wie sie je nach Jahreszeit fallen. Darüber hinaus erfreut sich der »Elektronik-Bastel-Club« größter Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen. »Wir haben keine Nachwuchssorgen«, freut sich der Ortsverbandsvorsitzende Kuhn über aktuell 101 Mitglieder. »Die Jüngsten sind neun Jahre, die Ältesten über 80 bis 90«, sagt er zum Altersspektrum.

Weltweit gibt es über 2,5 Millionen Funkamateure. Der DARC hat rund 34.000 Mitglieder in Deutschland und gliedert sich organisatorisch in 24 regionale Distrikte mit fast 1.000 Ortsverbänden wie Reutlingen. Wenn's darauf ankommt, sind die Spezialisten eine wichtige Unterstützung. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sorgten Funkamateure für eine funktionierende Kommunikation. (GEA)