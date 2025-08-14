Reutlinger Wochenmarkt: Vom Banker zum Beschicker

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ohne Liebe, so viel steht fest, wäre in Robert Breuschs Leben einiges anders gelaufen. Denn ohne Liebe würde der gelernte Bankkaufmann seine Brötchen heute garantiert nicht als Beschicker des Reutlinger Wochenmarkts und Gastro-Lieferant, sondern in der Versicherungsbranche verdienen. Statt Puten, Perlhühner und Co. wären es Policen, mit denen er handelt. Und gegenüber Kunden einfach mal ganz leger im T-Shirt rumspringen? Das käme für ihn kaum in Betracht - weil allzu wenig businesstauglich.

Nun, Krawattenzwänge und Assekuranzgeschäfte gehören für Breusch seit mehr als einer Dekade der Vergangenheit an. Denn zu seinem beruflichen Glück gab's ja schließlich Liebe; also die Sickenhäuser Familie Liebe, die den heute 50-Jährigen schon früh für Handel und Wandel unter freiem Himmel sowie für Fleischwaren aller Art begeisterte: gegen Ende der 1980er-Jahre und damit lange, bevor Breusch auch nur davon zu träumen wagte, einmal selbst im Chefsessel der Liebe GmbH zu sitzen und die Geschicke des Unternehmens in Richtung Zukunft zu lenken.

»Seit meinem zwölften Lebensjahr, bin ich bei den Liebes ein und aus gegangen. Ich war sozusagen ihr sechstes Kind«, verrät Robert Breusch und erzählt, dass er damals mit einem der Söhne dicke befreundet war. Hannes und er verstanden sich prächtig. Wann immer möglich, verbrachten die beiden Jungs ihre Freizeit miteinander: während der Ferien gerne auch auf dem Wochenmarkt, wo sie am »Spezialitäten-Frischgeflügel-Wild«-Stand tüchtig mit anpackten.

»Für mich war das toll. Ich hatte meinen Spaß.« Und lehrreich war dieser Spaß obendrein. Zumal Hannes’ Vater, Reinhard Liebe, den jungen Robert zwischen Auf-, Abbau und Kundengesprächen mit Fachkenntnissen fütterte. Eine häppchenweise verabreichte Warenkunde, die dem Teenager solchermaßen gut schmeckte, dass er gar nicht genug davon bekommen konnte.

Gleichwohl galt es, erst einmal eine solide Ausbildung zu machen und Berufserfahrungen zu sammeln. Was Breusch indes nicht davon abhielt, Wochenmarkt und Sickenhäuser Familien-Betrieb weiterhin die Treue zu halten. Der Kontakt riss jedenfalls niemals ab. Und als ihm anno 2011 die Übernahme des Unternehmens angeboten wurde, brauchte das »sechste Kind« nicht lange nachzudenken. Breusch griff zu.

Ungefähr so, wie jetzt beim Pressebesuch am Liebe-Stand eine Seniorin zugreift. Lächelnd und zielgerichtet. Hühnermägen sind’s, die sie erwirbt. Derweil ein Hutträger Appetit auf Lammlachs hat und eine Frau mittleren Alters nach gründlichem Studium der Auslagen zwei Stubenküken erwirbt. Woher diese stammen? »Aus dem Elsass.«

Von dort bezieht Robert Breusch etliche seiner Geflügeldelikatessen. Gewachsene, vertrauensvolle Beziehungen zu den französischen Erzeugern geben dem Beschicker die Sicherheit, dass die Importe nicht aus Qualzuchten stammen und das gute Gewissen darob getrost mitessen kann. Das gilt für die genannten Stubenküken ebenso wie für Bress- und Perlhühner, Tauben, Barbarieenten und Wachteln.

Was mitnichten heißt, dass sich der 50-Jährige exklusiv auf Produkte der Grande Nation kapriziert hätte. In bester »Liebe«-Tradition setzt er nämlich auf eine bunte Mischung einheimischer und ausländischer Erzeugnissen. »Breit aufgestellt«, möchte Breusch seiner Kundschaft Vielfalt bieten: von Eiern aus Neuhausen über Wildbret von der Schwäbischen Alb und Hühnchen aus dem süddeutschen Raum bis hin zu Bison aus Kanada und Känguru-Fleisch aus Australien.

Wobei Letzteres nicht eben zu den Topsellern zählt. Dass Känguru dennoch am Liebe-Stand feilgeboten wird - das ist Teil von Breuschs Geschäftsphilosophie, wonach neben Standards wie Hühnchen, Ente und Schnitzel eben auch solche Produkte im Sortiment geführt werden, die es nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt.

Außerdem legt Breusch Wert darauf, für kleine wie große Geldbeutel, für die Alltagsküche ebenso wie für den Gourmet-Gaumen schmackhafte Qualität in den Auslagen zu haben. Was das betrifft, folgt er einerseits der Leitlinie von Unternehmensgründer Reinhard Liebe und andererseits seinem ureigenen Instinkt als Geschäftsmann. Vor allem aber folgt er seinem Urteilsvermögen. Als Genussmensch, der privat gerne am Herd steht, hat Robert Breusch daheim nämlich durchweg alles auf dem Teller, was in seinen Auslagen zu finden ist.

Probierend, analysierend und letztlich für gut oder schlecht(er) befindend, wurde und wird im Hause Breusch schnabuliert und kritisiert. Zum Besten der Kundschaft, versteht sich. Können sich Marktgänger doch darauf verlassen, dass ihnen von »Vorkoster« Breusch ausschließlich Erzeugnisse angeboten werden, die den Händler selbst überzeugt haben.

Doch was überzeugt seine Kunden? Was ist besonders nachgefragt? Exotisches oder Alltägliches? Pauschal, sagt Robert Breusch, lässt sich das nicht beantworten. Klar, dass Hühnchen und Eier immer gehen. Seiner Erfahrung nach sind es jedoch eher saisonale Ausschläge nach oben, die sich bemerkbar machen. »Zu Ostern verkaufen sich Kaninchen und Lamm sehr gut, kurz vor Martini Gänse und an Weihnachten Enten, Gänse und Puten. Hinzu kommt die Wildsaison ab Ende September.«

Bleibt die Frage, warum bis heute Liebe draufsteht, wo schon seit 14 Jahren Breusch drin ist. Ganz einfach: Weil eine etablierte Marke nicht ohne Not aufgegeben werden sollte. Mal ganz davon abgesehen, dass es schlichtweg nett ist, wenn Liebe buchstäblich durch den Magen geht. (GEA)