Reutlinger Telekomquartier: So soll es weitergehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine stattliche Grundstücksgröße von 17.751 Quadratmetern hat das ehemalige Telekomquartier in der Karl-, Bruckner- und Haydnstraße vorzuweisen - und da es in direkter Nähe zur Innenstadt liegt, ist es eine attraktive Fläche, mit der sich städtebaulich einiges anfangen lassen würde. Allerdings hat sich dort nicht viel getan, nachdem die Telekom die Nutzung dort zum großen Teil aufgegeben hat. 2015 wurde das komplette Areal von einem Investor erworben. Seitdem werden die Gebäude nur noch in Teilen gewerblich oder als Lagerfläche genutzt, zum großen Teil stehen sie jedoch leer. Nach einer Änderung des Bebauungsplans wäre dort ein eingeschränktes Gewerbegebiet möglich, mit Nutzungen, die die benachbarten Wohngebiete nicht wesentlich stören. Der Eigentümer hatte versucht, an einen größeren Supermarkt Flächen zu vermieten, was allerdings dem Marktkonzept widersprochen hat.

Workshop zur Weiterentwicklung

Nun scheint es aber so, als würde Bewegung in die Sache kommen: Die Stadt will aktiv werden, um das Areal wieder mit Leben zu erfüllen und weiterzuentwickeln. Sie plant ein Workshopverfahren, in dem die »städtebaulichen Rahmenbedingungen« im Sinne der Gewerbeflächenleitlinien festgelegt werden sollen. Der Eigentümer, das beauftragte Büro Lehen 3, Gestaltungsbeiräte sowie Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung sollen gemeinsam erarbeiten, welche »baulichen Ergänzungen und Nutzungen an dieser besonderen Stelle sinnvoll sind«.

Im Blick sollen die Workshopteilnehmer dabei einige Ziele und Fragestellungen haben. Es geht um Bestandserhaltung, aber auch um den Umbau von Gebäuden, die gewerblichen Flächen sollen mindestens erhalten oder sogar gesteigert werden und neue Bausteine sollen sich in Stadtbild einfügen. »Was kann das Telekomquartier für die angrenzenden Quartiere und das neue Landratsamt leisten?«: Das ist eine der großen Fragen, die beantwortet werden müssen.

Freiräume aufwerten

Das »prägnanteste Gebäude« ist dabei das zwölfstöckige Hochhaus direkt an der Karlstraße gegenüber vom fast fertiggestellten neuen Landratsamt. Es werde, so heißt es in einer Sitzungsvorlage des Amts für Stadtentwicklung und Vermessung, als stadtbildprägend wahrgenommen. »Aus diesem Grund soll es erhalten und sinnvoll nachgenutzt werden« - so das Ziel der Stadtverwaltung. Zum Ensemble gehören noch zwei weitere Gebäude, die mit einem Übergang beziehungsweise einer verglasten Brücke mit dem Hochhaus verbunden sind. Direkt an den Gebäuden befinden sich außerdem 311 Stellplätze auf verschiedenen »Parkierungsanlagen«. Das Parken soll so organisiert werden, dass Entwicklungsspielräume entstehen.

Das Areal des einstigen Fernmeldeamtes Am 1. Januar 1957 entstand das Fernmeldeamt Reutlingen aus dem Erbe des gleichzeitig aufgelösten Fernmeldeamts Tübingen. Im Spätherbst wurden Büroräume angemietet und die Behörde nahm ihre Arbeit auf. 1969 wurde das Fernmeldeamt in der Karlstraße 84 fertiggestellt und die Stadt Reutlingen bekam mit dem »Hochhaus mit Ohren« ein neues Wahrzeichen. Es folgten Jahre des Booms, in denen die Behörde so viele Aufträge hatte, dass es sogar lange Wartelisten gab für neue Telefonanschlüsse.

Im Zuge der Postreformen wurde das Fernmeldeamt 1994 der Deutschen Telekom AG zugeordnet.

Es folgten Umstrukturierungen und Standortverlagerungen, die letztendlich zu einem Leerstand von großen Teiles des Gebäudekomplexes geführt haben. Anfang 2015 hat die Telekom das ganze Gelände an einen privaten Investor verkauft. Nur in einem der hinteren Gebäudeteile hat sie noch Räume gemietet für eine Knotenvermittlungsstelle. Wenige weitere Gebäudeteile sind vermietet, zum Großteil stehen sie aber leer. Ziel des Besitzers, der Stadt und der Projektentwickler ist es, aus dem Areal ein ansprechendes Stadtquartier zu machen. (awe)

Das Areal kann nur in Abschnitten erneuert und verändert werden. Dabei gelte es auch, eine »qualitätsvolle Freiraumplanung umzusetzen«. Bisher ist das Gelände fast gänzlich versiegelt - hier ist das erklärte Ziel, es ökologisch aufzuwerten, das Kleinklima zu verbessern und auch die Starkregenvorsorge in die Planungen mit einzubeziehen. Gleichzeitig soll dadurch die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Das Verfahren wird in drei Stufen ablaufen. »In einem ersten Termin gilt es, gemeinsam die Aufgabenstellung zu schärfen und unterschiedliche Perspektiven auf das Areal zu sammeln«, schreibt das Amt für Stadtentwicklung. Im zweiten Schritt stellt das Planungsbüro erste Ansätze vor, die dann gemeinsam ausgestaltet werden. Schritt drei ist dann der Entwurf der Machbarkeitsstudie - dies bildet die Grundlage zur Weiterentwicklung des Areals.

Projektentwickler freuen sich

Die Projektentwickler, Stephan Schlee von der gleichnamigen Immobilienfirma und Wolfgang Bisinger (Bisinger Consult), freuen sich, »dass es nun losgeht«, wie Wolfgang Bisinger dem GEA auf Anfrage mitteilt. »Wir sind gespannt auf die ersten Ergebnisse und setzen große Erwartungen in die Zusammenarbeit mit den Beteiligten.« Am Dienstag, 16. September, wird sich der Bau, Verwaltungs- und Umweltausschuss mit der Thematik befassen und dann kann der Beirat zeitnah die Arbeit aufnehmen. (GEA)