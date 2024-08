Weil die Aufzüge eines Reutlinger Hochhauses wochenlang saniert werden müssen, sitzt eine Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung fest. Mit einem in jeder Hinsicht bewegenden Einsatz hat die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Reutlingen die schwerstbehinderte Kathrin Bindemann aus ihrer Wohnung geholt und ihr so bei der Erfüllung eines Herzenswunschs geholfen.

In der Hochhaussiedlung an der Humboldstraße schwebt Kathrin Bindemann im Rollstuhl sitzend in der Rettungskanzel der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Reutlingen sicher dem Boden entgegen. Foto: Stephan Zenke In der Hochhaussiedlung an der Humboldstraße schwebt Kathrin Bindemann im Rollstuhl sitzend in der Rettungskanzel der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Reutlingen sicher dem Boden entgegen. Foto: Stephan Zenke

