Reutlinger Räte: Sitzungsentschädigungen überprüfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fünf, sechs Stunden mit oder ohne Publikum ruhig auf einem Stuhl verharren: Wer nicht gerne sitzt, sollte nicht in die Kommunalpolitik gehen. Für ihre ehrenamtliche Arbeit bekommen die Gemeinderäte Sitzungsentschädigung. Und die ist in Reutlingen seit sieben Jahren nicht verändert worden, schreiben in einer interfraktionellen Anfrage, CDU, Grüne, SPD, FWV, AfD, WiR und FDP. Nur die Linke/Die Partei ist nicht dabei.

Festgestellt wird in der Anfrage, dass es »keinen Inflationsausgleich, keine Anpassung an die Abschlüsse der Tarifverträge« gegeben habe. Eine konkrete Forderung wird nicht gestellt, die Anfragesteller wollen zunächst nur erfahren, wo sie im Vergleich stehen und fordern daher die Verwaltung auf, Zahlen aus fünf vergleichbaren Städten zusammenzutragen. Die Auflistung soll auch die Entwicklung der zurückliegenden Jahre darstellen. Gemäß der aktuell gültigen »Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bürger« (Stand: Januar 2017) erhalten die Mitglieder des Gemeinderats einen Grundbetrag von 330 Euro je Monat. Darüber hinaus bekommen die Fraktionsvorsitzenden einen monatlichen Grundbetrag von 39 Euro je Mitglied der Fraktion.

Entschädigungen für das Ehrenamt im Kreistag Etliche Gemeinderäte sind auch in den Reutlinger Kreistag gewählt. Dort erhalten sie für eine Sitzung bis zu fünf Stunden 75 Euro, bei mehr als fünf Stunden beträgt die Entschädigung 85 Euro. Für Hin- und Rückfahrt wird eine Stunde angerechnet. Die Kreisräte erhalten die Entschädigung nach Angaben des Landratsamts auch für die Teilnahme an einer vorbereitenden Fraktionssitzung sowie für jährlich bis zu 18 weitere Fraktionssitzungen oder Klausurtagungen, die der Vorbereitung von Sitzungen dienen. Zusätzlich erhalten Kreisräte eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung von 60 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden bekommen darüber hinaus pauschal monatlich nochmal 120 Euro (bei unter fünf Fraktionsmitgliedern), 180 Euro (bis 15 Mitglieder) oder 240 Euro (ab 15 Fraktionsmitgliedern). (GEA)

Das Sitzungsgeld beträgt für Sitzungen bis zu 4 Stunden Dauer 55 Euro, für längere 77 Euro. Die gleichen Summen gibt es auch für Besichtigungen oder Informationsveranstaltungen, zu denen die Stadt einlädt und die einen sachlichen Bezug zu aktuellen Beratungsgegenständen haben.

Die Fraktionen bekommen zudem einen nach der Mitgliederzahl gestaffelten monatlichen Personalkostenzuschuss. Bei der größten im Gemeinderat vertretenen Fraktion – aktuell die CDU – sind dies 550 Euro. Außerdem steht Ratsmitgliedern pro Amtszeit ein Zuschuss von maximal 300 Euro für die Anschaffung von Kommunikationsgeräten oder Tablets zu.

Auch für Fraktionssitzungen, die Bezug zu Gemeinderats- oder Ausschusssitzung haben, ist Entschädigung angesetzt – in analoger Höhe zu den genannten Sitzungsgeldern. Ihre Gesamtzahl darf jedoch im Jahr die Zahl der Gemeinderatssitzungen höchstens um 30 übersteigen.

Zusätzliches Geld durch Aufsichtsratsposten

Für Posten in Aufsichtsräten erhalten Räte weitere Entschädigungen, die allerdings sehr unterschiedlich ausfallen. Die Besthonorierten sind die in den städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen. So erhalten die Kommunalpolitiker im Aufsichtsrat von Stadtwerken, FairEnergie oder FairNetz 195 Euro monatlich vergütet, die Fraktionsvorsitzenden 260 Euro. Bei der Reutlinger Wohnungsgesellschaft GWG gibt es 3.200 Euro jährlich, für Fraktionschefs 4.800 Euro. Dafür entfällt das Sitzungsgeld.

Die Anzahl der Sitzungen variiert. Der Fair-Netz-Aufsichtsrat tagt nach Angabe der CDU-Fraktionsvorsitzenden Gabriele Gaiser viermal pro Jahr. Wenn wichtige Themen anstehen, etwa der Ausbau der Erneuerbaren Energien, häufiger. Bei der GWG würden etwa alle sechs Wochen Sitzungen anberaumt, die jeweils zwischen drei und fünf Stunden dauerten – Vor- und Nachbereitung nicht eingerechnet.

In anderen Aufsichtsräten, etwa beim Tonne-Theater und beim Stadtmarketing StaRT fällt das Sitzungsgeld analog zur Gemeinderatstätigkeit aus. Stiftungen, Kuratorien, Beiräte, Verbandssitzungen: Jede Menge weitere Posten erfordern Sitzfleisch und werden ganz unterschiedlich vergütet, teils auch sehr spartanisch – und wer beispielsweise im Fachbeirat des Trägervereins Listhof oder Frauenhausbeirat engagiert ist, bekommt gar nichts.

Von den Ratskollegen zum Sachpreisrichter bei Wettbewerben auf dem Gebiet Raumplanung, Städtebau und Bauwesen bestellte Stadträte bekommen für eine Sitzung bis vier Stunden 200 Euro, bis sechs Stunden 300 Euro, 400 Euro für eine noch länger dauernde.

Der Verdienstausfall wird – natürlich – nicht kompensiert im Ehrenamt. Einen »Bonus« gibt es für Stadträte, denen während der Ausübung ihrer Tätigkeit Kosten für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger entstehen: Sie bekommen bis zu 60 Euro pro Tag erstattet. Der Umgang mit den Entschädigungen ist unterschiedlich. In der CDU geben die Räte rund 15 Prozent des Geldes an den Kreisverband ab, unter anderem zur Finanzierung des Wahlkampfes, sagt die Fraktionsvorsitzende Gaiser auf Nachfrage.

Was die Fraktionen mit dem Geld machen

Bei den Grünen und Unabhängigen gilt laut Katharina Ernst die »Empfehlung«, eine Monatsentschädigung an die Wählervereinigung Grüne und Unabhängige zu spenden. Nämliches gilt für die Hälfte der Aufsichtsratsvergütung. »Es halten sich alle Fraktionsmitglieder an diese Empfehlung«, betont die Fraktionssprecherin. Die Grünen seien dafür, dass die Verwaltung den Vergleich mit anderen Städten vorlege. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung in der aktuellen Zeit und Situation der Stadt sehe man allerdings kritisch.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion führen laut Helmut Treutlein 25 Prozent der Gemeinderatsentschädigungen und 30 Prozent der Aufsichtsratsgelder an die SPD Reutlingen ab, als Beitrag zur Finanzierung der nächsten Kommunalwahlkampagne. Weitere 5 Prozent Sitzungsgelder legt laut dem Fraktionsvorsitzenden jeder in die Fraktionskasse für Ausgaben, die nicht zu den Sachmitteln gehören, beispielsweise Geschenke zu Jubiläen.

Die Freie Wähler Vereinigung sei keine Partei und finanziere Ausgaben und Wahlkampfkosten zum überwiegenden Teil aus eigener Tasche, erläutert der FWV-Ratsfraktionschef Georg Leitenberger. Die Ratsmitglieder überwiesen daher einen »festgelegten Anteil aller Einnahmen« an den Stadtverband. Ohne ihn zu benennen, weist er darauf hin, dass die Entschädigungen – abzüglich eines kleinen Freibetrags – nach dem Steuerrecht voll versteuert werden müssen.

Die WiR-Räte geben laut Professor Dr. Jürgen Straub aus den erhaltenen Vergütungen aus kommunalen Aufsichtsratsmandaten ein Drittel zur Finanzierung der nächsten Kommunalwahl an den Verein »WiR – wir in Reutlingen« als Wahlkampfrücklage ab. Zum Umgang mit den Sitzungsgeldern äußert sich der Fraktionsvorsitzende nicht. Dass diese ebenso wie die Aufsichtsratsgelder seit sieben Jahren nicht angepasst worden seien, ist für ihn »in Anbetracht von rund 27 Prozent Inflation schon lange nicht mehr nachvollziehbar«, zumal die Vergütungen aller städtischen Mitarbeiter regelmäßig angepasst würden.

Die FDP, die mit ihren nur noch zwei Mitgliedern den Fraktionsstatus verloren hat, hat dadurch Nachteile, unter anderem kein Fraktionszimmer im Rathaus. Bei Rat- und Aufsichtsratssitzungen werden sie gleich behandelt. Das Geld sei »zur persönlichen Verfügung«, lässt Hagen Kluck wissen. Er und seine Mitstreiterin Regine Vohrer zahlten »einen Teil« (bei Kluck: 90 Euro vierteljährlich) auf ein Fraktionskonto ein, von dem dann Ausgaben beispielsweise für den Julius-Vohrer-Preis bestritten würden.

AfD reagiert nicht auf GEA-Anfrage

Die Linke/Partei sind die Einzigen, die die interfraktionelle Anfrage nicht mittragen. »Wir sind der Meinung, dass die Kommunen finanziell deutlich besser ausgestattet werden könnten, wenn der Bund Vermögens- und Erbschaftssteuer sowie andere Steuern für Superreiche erhöhen würde«, schreibt der Fraktionsvorsitzende Rüdiger Weckmann. »Dann würden wir einer Erhöhung unserer Zuwendungen zustimmen.« In der aktuellen Situation wäre dies aber »unpassend«.

Die Mitglieder der Fraktion zweigen laut Weckmann von ihren Zuwendungen »noch« nichts ab. Man beteilige sich lediglich an der Miete fürs Reutlinger Linken-Büro. Derzeit konzipiere man einen Fond für Menschen in finanzieller Not. Mit dem Geld möchte man beispielsweise Häftlinge freikaufen, die wegen Schwarzfahren im Gefängnis sitzen. In den Fond soll dann ein – noch nicht festgelegter Teil – der Sitzungs- und Aufsichtsratsgelder fließen. »Sollte eine Erhöhung beschlossen werden, werden wir zusätzlich den Mehrbetrag in diesen Fond einzahlen«, so Weckmann.

Die AfD hat auf die Anfrage des GEA nicht reagiert. (GEA)