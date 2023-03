Reutlinger Polizei stoppt Auto: Sieben kleine Kinder nicht angeschnallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Pkw mit acht nicht angeschnallten Insassen, darunter sieben kleine Kinder im Alter zwischen einem und neun Jahren, ist am Donnerstagvormittag in Reutlingen aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten hielten den Ford eines 27-Jährigen gegen 10.40 Uhr in der Stuttgarter Straße an.

Bei einem Blick in das Auto stellten sie fest, dass sich neben dem nicht angegurteten Fahrer zwei Kinder im Fußraum des Beifahrersitzes befanden. Auf der Rücksitzbank und dem Fußraum im Fond des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten fünf weitere Kinder ohne jegliche Sicherung beziehungsweise den vorgeschriebenen Kindersitzen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (pol)