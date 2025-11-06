Reutlinger Lions-Adventskalender: Preise gewinnen und Gutes tun

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auch in diesem Jahr bietet der Lions-Adventskalender die Möglichkeit, sich selbst und gleichzeitig anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Die 21. Auflage des beliebten Kalenders ist ab Dienstag, 18. November ab 9 Uhr, beim GEA zu haben. Dann warten die rund 1.600 Exemplare darauf, ihren neuen Besitzern Freude zu bereiten. Wie im Vorjahr beträgt der Preis 6 Euro und alle Einnahmen - abzüglich der Druckkosten - werden gespendet. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt: Allzu frühes Aufstehen ist nicht zwingend notwendig. Sind die Kalender üblicherweise bereits nach einer Viertelstunde ausverkauft, waren die begehrten Stücke im letzten Jahr - aufgrund einer erhöhten Auflage - auch noch bis in den Abend hinein im GEA-Servicecenter erhältlich. Insgesamt werden wieder 6.500 Exemplare gedruckt. Etwa 4.900 wurden bereits an Sponsoren verkauft. So soll sich der gesamte Erlös auf rund 30.000 Euro belaufen.

Freudig präsentieren Dr. Simone Maier, die erste weibliche Präsidentin des Lion Clubs, und der Kalenderbeauftragte Frank Kretzschmar das Titelbild der 21. Auflage. Gestaltet wurde es von Aleyna Bühler, einer Fünftklässlerin der Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen. Der Titel des Bildes lautet »Schneeballschlacht«.

Das Bild der 21. Auflage des Lions-Adventskalenders heißt »Schneeballschlacht« und stammt von Aleyna Bühler, einer Fünftklässlerin der Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen. FOTO: TIM RITTELMANN

An die Wilhelm-Hauff-Realschule geht auch ein Teil der Erlöse. Dadurch soll weiterhin ein Schulclown in die Klassen kommen können, um Kindern zu helfen, die beispielsweise Angst vor der Schule haben. Auch ein internationales Projekt wird unterstützt. In diesem Jahr fließen Gelder an die Africa University in Mutare, Simbabwe. Dort studieren rund 2.800 Personen aus über 25 Ländern. Mit der Spende soll der Ausbau einer Sportanlage unterstützt werden.

Rund 30.000 Euro für fünf Projekte

Gefördert wird auch der Frühchen-Verein Reutlingen, der Familien mit zu früh geborenen Kindern unterstützt. 6.000 Euro erhält - wie jedes andere Projekt - die Musikwerkstatt der Kulturwerkstatt Reutlingen. Dort können Kinder ohne eigene Instrumente erste Erfahrungen in einer Band sammeln. Besonders ist dabei die Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen. Zu guter Letzt erhält der AWO-Ortsverein Reutlingen finanzielle Unterstützung. Diese kommt einem Aufnahmehaus für Männer sowie einem »Medmobil« für Menschen, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, zugute.

Das Schöne am Lions-Adventskalender ist: Mit dem Kauf unterstützt man nicht nur gute Zwecke, es gibt auch selbst etwas zu gewinnen. Jedes Exemplar weist eine Nummer auf. Eine Gewinnzahl wird täglich auf der Internetseite der Lions und im GEA bekanntgegeben. Dann wartet einer der 306 Gewinne auf einen glücklichen Kalenderbesitzer. Mehr gab es nie zuvor. Die ehrenamtlich engagierten Lions waren erfolgreich bei Sponsoren unterwegs. Auch in diesem Jahr warten die unterschiedlichsten Preise. Über Eintrittskarten für das Palazzo in Stuttgart, Brunch-Gutscheine sowie wertvolle Goldmünzen bis hin zu einem E-Bike. (GEA)