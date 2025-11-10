Reutlinger Kliniken: Zentrum für Adipositasmedizin wird aufgebaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kreiskliniken Reutlingen erweitern ihr medizinisches Spektrum in der Allgemein- und Viszeralchirurgie: Der Aufbau eines Zentrums für Adipositasmedizin ist gestartet. Damit wird die Versorgung von Patienten mit krankhaftem Übergewicht in der Region deutlich gestärkt. Für den Aufbau und die Leitung des neuen Bereichs konnte Dr. Michael Kramer gewonnen werden. Er übernimmt ab sofort die Position des Sektionsleiters in der Allgemeinchirurgie, gemeinsam mit Chefarzt Dr. Marco Huth.

»Mit Dr. Kramer haben wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich der Adipositas- und metabolischen Chirurgie für unser Haus gewonnen. Seine Erfahrung und Kompetenz sind eine große Bereicherung für unser Team und für die Patientinnen und Patienten in der Region«, betont Chefarzt Dr. Marco Huth.

Nachhaltig Gewicht reduzieren

Adipositas – also krankhaftes Übergewicht – ist eine chronische Erkrankung, die mit einem erhöhten Risiko für zahlreiche Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Er-krankungen verbunden ist. In dem entstehenden Adipositaszentrum der Kreiskliniken Reutlingen wird ein ganzheitliches Behandlungskonzept verfolgt: Neben konservativen Therapien wie Ernährungs- und Bewegungstherapie werden auch chirurgische Verfahren wie Magenverkleinerungen oder metabolische Operationen angeboten – individuell abgestimmt auf die medizinische Situation und Bedürfnisse der Patienten.

»Unser Ziel ist es, Menschen mit Adipositas umfassend zu begleiten – medizinisch, psychologisch und ernährungsmedizinisch. Wir wollen Betroffenen helfen, nachhaltig Gewicht zu reduzieren und so ihre Lebensqualität zu verbessern«, er-klärt Dr. Michael Kramer. Mit dem neuen Adipositaszentrum bauen die Kreiskliniken Reutlingen ihre chirurgische Expertise weiter aus und setzen ein klares Zeichen für moderne, spezialisierte Medizin im Landkreis.

Geschäftsführer Dominik Nusser unterstreicht: »Die Erweiterung unseres chirurgischen Angebots ist ein wichtiger Schritt, um die wohnortnahe Versorgung auf höchstem Niveau sicherzustellen. Wir freuen uns, mit Dr. Kramer einen erfahrenen Spezialisten gewonnen zu haben, der den Aufbau dieses neuen Zentrums entscheidend prägen wird.« (eg)