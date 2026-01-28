Reutlinger FDP-Kandidat Sebastian Geyer: Bildung und Rente im Fokus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. 25 Jahre jung und Kandidat für die Landtagswahl. Sebastian Geyer wirft zum Beginn des GEA-Interviews einen Blick darauf zurück, wie er zur Politik und zur FDP gekommen ist. Es ist das Jahr 2021: In Deutschland stehen Bundestagswahlen an, die FDP setzt im Wahlkampf auf die Themen Wirtschaft, Digitalisierung, Entbürokratisierung und steuerliche Entlastungen. Zugeschnitten ist die Kampagne auf den Spitzenkandidaten Christian Lindner. Am Ende erreichen die Liberalen 11,5 Prozent der Stimmen, mehr als ein Drittel davon (36 Prozent) stammt von Wählern, die jünger als 35 Jahre sind.

Einer dieser Jungwähler war Sebastian Geyer, doch er wählte damals die FDP nicht nur, sondern der Wahlkampf bescherte ihn der Partei auch als neues Mitglied. »Schon als Jugendlicher habe ich mich stark für Politik und Geschichte interessiert«, erzählt er, die Tagespolitik sei stets rege am heimischen Esstisch diskutiert worden. Christian Lindner und seine Politik haben ihn dann vollends überzeugt. »Er war eine Signalfigur im besten Sinn: Er hat für seine ehrlichen Überzeugungen offen gekämpft. Das hat mich beeindruckt. Auch seine Reden habe ich rhetorisch immer sehr genossen.« Er beschloss, aktiv zu werden, sich in der Politik einzubringen. Dass er allerdings nur fünf Jahre später selbst für den Landtag kandidieren würde - das kam doch etwas überraschend. Als Sarah Zickler die FDP im vergangenen Jahr plötzlich verließ, wurde Geyer im Dezember einstimmig zum Nachfolger als Landtagskandidat gekürt. Natürlich nach Rücksprache mit FDP-Persönlichkeiten aus dem Stadtverband, die ihm alle den Rücken gestärkt und ihn ermutigt haben, erzählt Geyer.

»Die FDP ist die einzige Partei, die sich für Entbürokratisierung einsetzt«

Eines der drängenden Problem im Land, das der junge Liberale nennt, ist die ausufernde Bürokratie. »Die FDP ist die einzige Partei, die sich ehrlich für Entbürokratisierung und Digitalisierung einsetzt.« Einer der aktuellen Vorschläge der Liberalen: Die Verwaltungsebenen im Land von fünf auf drei eindampfen. So sollen in einem ersten Schritt die Regionalverbände und in einem zweiten die Regierungspräsidien abgeschafft werden. Dadurch bekämen die Kommunen wieder mehr Handlungsspielraum, ist Geyer überzeugt. Das wegfallende Personal ließe sich durch eine zunehmende Digitalisierung und modernere Strukturen ersetzen.

Kandidatencheck Name: Sebastian Geyer

Geboren: im März 2000 in Reutlingen

Konfession: evangelisch

Wohnort: Reutlingen

Familienstand: ledig

Beruf: Versicherungs- und Finanzkaufmann (IHK)

Derzeitige wichtige politische Ämter: Vorsitzender des FDP Stadtverband Reutlingen

Buchtipp: Aufwind im freien Fall: Eine liberale Kampfansage von Wolfgang Kubicki

Lieblingsfilm/-serie: definitiv Star Wars

Lieblingsmusik: alles rund um HipHop, House und Techno

Hobbys: politisches Engagement, Gewichte heben, Radfahren, Wandern, spazieren gehen

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: das Auto auf der Straße, das Fahrrad auf dem Waldweg

Vorbilder: Es gibt einige Menschen aus meinem sozialen Umfeld, die es geschafft haben, neben einem erfolgreichen Geschäftsleben ein guter Vater für die eigene Familie zu sein. Beides in Kombination ist ein wünschenswertes Ziel.

Zentrales politisches Anliegen in einem Satz: Ob Karriere, Kinder oder Leidenschaft, Fleisch oder vegan, Eigentumswohnung, Villa oder Mietwohnung- lassen wir andere ihre eigenen Entscheidungen treffen, dein richtiger Weg muss nicht mein richtiger Weg sein.

Denn angesichts der alternden Bevölkerung und fehlenden Fachkräfte »sollte es in unser aller Interesse sein, die KI zu fördern«, betont Geyer. Durch deren gezielten Einsatz lassen sich viele Prozesse optimieren, ist Geyer überzeugt, und modernere Strukturen schaffen. Einzige Ausnahme sei das Gesundheitssystem, in dem man wegen des demografischen Wandels auch künftig viele Arbeitskräfte brauche.

»Es sollte in unserem Interesse sein, die KI zu fördern. So lassen sich viele Prozesse optimieren«

Ein anderes Thema, das Sebastian Geyer sehr am Herzen liegt, ist die Bildungspolitik: »Damit habe ich auch angefangen«, blickt er zurück. Kein Wunder, war er doch gerade mal Anfang 20, als er in die FDP eingetreten ist und damit der Schulzeit noch nicht lange entwachsen. In der baden-württembergischen Bildungslandschaft sei besonders die Gemeinschaftsschule ein »rotes Tuch« für ihn. Diese sei in der Theorie zwar nicht falsch, »aber es gelingt nicht, sie in der Praxis gut umzusetzen, auch aufgrund des Lehrermangels«. Sie schade vor allem den Schülern, die mehr Förderbedarf haben, und die in dieser Schulart nicht genügend unterstützt würden. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass Schüler, in denen mehr Potenzial schlummert, nicht so gut wahrgenommen würden.

Auch in seiner Schullaufbahn an der Realschule sei ihm einiges an Inhalten zu kurz gekommen. So habe er sich in Wirtschaftsthemen öfters unterfordert und auf einige wichtige Fragestellungen des Lebens nicht ausreichend vorbereitet gefühlt. Eines davon ist das nächste Themenfeld, das Sebastian Geyer seit vielen Jahren umtreibt: die Rente - auch wenn es sich hierbei um kein spezielles »Landesthema« handle. Aber schon als junger Mann sei er besorgt gewesen, dass die Altersvorsorge später einmal nicht reichen könnte. Sei man abhängig von der gesetzlichen Rente, habe man ein großes Problem, so Geyer. Er selbst wirkt dem aktiv entgegen: Mit 18 Jahren habe er schon in Aktien investiert, dafür auf andere Dinge verzichtet. »Auf Mallorca war ich ein paar Jahre später als Gleichaltrige«, sagt er schmunzelnd.

"Auf Mallorca war ich ein paar Jahre später

als Gleichaltrige"

Ebenfalls keine reinen Landesthemen, aber zur DNA der FDP gehörend, sind eine möglichst geringe Neuverschuldung und der Abbau von Regulierungen. Dinge, die auch Sebastian Geyer beschäftigen. Das neue Schuldenpaket werde Deutschland nicht wirklich helfen, werde doch nach dem »Gießkannenprinzip« verteilt. Zudem sollte man nur so viele Schulden aufnehmen, wie man später zurückzahlen kann. Deregulierung wünscht sich der junge Mann vor allem auf dem Wohnungsmarkt. »Alle Regulierungen haben letzten Endes dafür gesorgt, dass es weniger Wohnungen gibt.« Er weiß, wovon er spricht, ist er doch selbst auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Natürlich in Reutlingen, seiner Heimatstadt, der er treu bleiben will. Vor allem die Eigentumsquote sähe er gerne höher - »Wir brauchen eine Gesellschaft mit mehr Besitz« - etwa, indem es einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbsteuer gibt.

Fünf Prozent: Hier landet die FDP laut aktuellen Sonntagsfragen. Das heißt, der Wiedereinzug in den Landtag steht auf wackligen Beinen. Sebastian Geyer ist überzeugt, dass es gelingt, schätzt die Lage besser ein als die Umfragen. Am liebsten wäre es ihm, gemeinsam mit der CDU die Regierung stellen zu können. Auch wenn seiner Partei aktuell eine Leitfigur fehle, eine Persönlichkeit, die die Menschen begeistert - so, wie es die Linke Heidi Reichinnek vermöge. Oder so, wie es Christian Lindner im Jahr 2021 noch gelang, als der Jungwähler Sebastian Geyer sein Kreuz bei der FDP gesetzt hat. (GEA)