Reutlinger BSW-Kandidat Günter Herbig: Einer für alle

REUTLINGEN. In den Achtzigern hat er bei den Großdemonstrationen in Großengstingen Parolen gerufen für Frieden und gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen. 40 Jahre später singt er im Kulturzentrum franz.K mit der Gitarre Friedenslieder von der Bühne.

Dass solche Musik wieder Konjunktur hat, bekümmert Günter Herbig, der im Wahlkreis Reutlingen bei der Landtagswahl Stimmen sammeln soll für Sahra Wagenknechts BSW, das »Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit«. Zum Pressegespräch am Burgplatz kommt der 77-Jährige mit vier kopierten Buchdeckeln: »Eine Welt ohne Hegemon«, »Kriegsspiele«, »Der lange Weg zum Frieden« und »Den Frieden gewinnen« - als Leseempfehlung zur sanften Denkanregung für die Journalistin.

Seine Parteibücher hat Herbig mehrfach gewechselt. Sein Idealbild einer Gesellschaft nicht. »Sozial, friedlich und gerecht« soll sie sein. Dafür suchte er schon Mitstreiter bei den Kommunisten in der DKP, bei den Sozialdemokraten der SPD und bei der Linken. In der DKP störte ihn bald der »Betonkommunismus«. Sein SPD-Intermezzo beendeten die Hartz-4-Gesetze. Für Die Linke trat er als Bundestagskandidat (einmal) und Landtagskandidat (zweimal) an. Im Oktober 2023 wechselte er zum BSW.

»Der Westen hätte den Ukraine-Krieg verhindern können«

In das BSW lockte ihn »das klare Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine«, sagt Herbig. Was wäre die Alternative? An wem scheitert Frieden, wer hat den Krieg verursacht? Kein schlechtes Wort über Russlands Staatschef Wladimir Putin ist dem BSW-Kandidaten zu entlocken. Er sagt nur Sachen wie: »Der Westen hätte den Ukraine-Krieg verhindern können. Der Westen hat Mitverantwortung, dass Russland den Krieg begonnen hat.« Milliarden von Euro für Aufrüstung bezeichnet er als »irrsinnig«. Es sei nämlich »ein Märchen, dass die Russen uns überfallen wollen«.

Auch die BSW-Haltung zum Thema Asylpolitik gefällt Günter Herbig besser als die linke Position: »Wir können nicht endlos Flüchtlinge aufnehmen.« Bedrohte nach dem Asylrecht aufnehmen, ja. »Aber wir können nicht die Armut der Welt in Deutschland oder Europa lösen.« Die BSW-Haltung richte sich nicht gegen Flüchtlinge, beteuert er, »sie bezieht sich auf die eigene Bevölkerung«. Überall fehle es an Geld »zulasten der Bürger«. Probleme wie die marode Infrastruktur brächten die Leute auf. »Und dann wählen sie so fürchterliche Parteien wie die AfD. Wir können Mängel nicht verschweigen, wenn die AfD sie aufzeigt.«

Nein, den »Personenkult um Wagenknecht« mache er nicht mit, versichert das BSW-Gründungsmitglied auf Nachfrage. Auch wenn sie eine »bemerkenswerte Person ist in Ausstrahlung und Intellekt«.

Im Ländle möchte sich das BSW stark machen für eine sichere Gesundheitsversorgung, dabei unter anderem der Schließung von Notaufnahmen entgegenwirken. Lehrermangel, Unterrichtsausfall und marode Schulen will man in den Fokus nehmen. Die Förderung der regionalen Wirtschaft ist für Herbig Kernziel einer sozialen Wirtschaftspolitik. Sozialabbau will man verhindern, damit »die Armen nicht immer ärmer werden und die Reichen immer reicher.« Die auskömmliche Finanzierung der Kommunen ist für ihn ein zentrales Thema. Ebenso die Finanzierung der Krankenhäuser. Mittel sollen aus der Erhöhung der Vermögens- und Erbschaftssteuer kommen - und aus nicht ausgegebenen Rüstungsmilliarden.

»Das BSW zieht Karrieristen an «

Bleibt er beim BSW oder welche Partei kommt danach? Herbig lacht: »Es gibt nie eine Partei, in der Sie alles verwirklichen können«, berichtet der 77-Jährige aus der reichen Erfahrung seines langen Lebens. Musik und Sport hat der gebürtige Kasseler studiert. Nach ein paar Jahren im Schuldienst setzte er das Studium der Biologie und der Politikwissenschaften drauf. Sein politisches Engagement in der DKP habe ihm eine weitere Karriere im Schuldienst verwehrt. »Es gab kein Berufsverbot, aber ich bekam auch keinen Job.« Danach dressierte er Fledermäuse für die Forschung, fuhr Lkw und landete schließlich in der Pharmabranche.

»Kandidatencheck« Name: Günter Herbig

Geboren: 1948

Konfession: keine

Wohnort: Pliezhausen

Familienstand: verheiratet

Beruf: Fachlehrer Gymnasium (Musik, Sport), Außendienstleiter Pharmaindustrie

Derzeitige wichtige politische Ämter: Erster Vorsitzender BSW Kreisverband Neckar-Alb, VdK-Vorsitz Walddorfhäslach-Pliezhausen

Buchtipp: Petra Ehrler, Günter Verheugen: »Der Lange Weg zum Krieg«

Lieblingsfilm/-serie: Tatort

Lieblingsmusik: Irish Folk

Hobbys: Musik machen, angeln, Pilze sammeln

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: Auto und Füße

Vorbilder: Willy Brandt

Zentrales politisches Anliegen in einem Satz: eine soziale, friedliche und gerechte Gesellschaft

Günter Herbig lebt in Pliezhausen, hat mit seiner Frau sechs Kinder in einer Patchworkfamilie großgezogen. Gattin Margarete hilft beim Wahlkampfmanagen mit. Dem BSW fehlt Personenpower. In kaum der Hälfte der Wahlkreise gebe es Kandidaten. Der Personalmangel habe Folgen. »Es werden viele neue Leute aufgenommen, die wir nicht kennen.« In einer so jungen Partei wie dem BSW komme man schnell voran, was Karrieristen anzöge. Zuletzt zeugte das chaotische Intermezzo des BSW in der Brandenburgischen Landesregierung von den internen Turbulenzen. »Es war ein Fehler«, sagt Herbig, »in Brandenburg in die Regierung zu gehen.«

Der Kandidat sieht überschaubare Chancen für das BSW, nun ins Stuttgarter Parlament einzuziehen. »Wenn es ganz gut läuft, vielleicht fünf Prozent.« Ziemlich unwahrscheinlich ist, dass er als Reutlinger Direktkandidat dort sitzen wird: Seine vierte erfolglose Kandidatur bei einer großen Wahl?

Herbig lässt schmunzelnd durchblicken, dass ihn dieses Ergebnis seines Engagements nicht anfechten würde. Aufgaben und Posten sind ihm in seinem Leben oft angetragen worden. »Ich trete nicht an. Ich werde angetreten.« (GEA)