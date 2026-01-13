Reutlinger AfD-Kandidat: »In der Politik wird auch einfach mal gemacht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »In der Politik wird auch einfach mal gemacht«, antwortet Maximilian Gerner, wenn man ihn darauf hinweist, dass mehrere Forderungen im »9-Punkte-Sofortprogramm« der »Alternative für Deutschland« (AfD) zur Landtagswahl in Baden-Württemberg geltenden europäischen oder nationalen Gesetzen widersprechen. Gerner steht auf Platz 22 der Landesliste seiner Partei und wurde als Direktkandidat für den Wahlkreis 60 Reutlingen aufgestellt.

Klar gegen Vorschriften für öffentliche Aufträge verstößt zum Beispiel das Wahlversprechen, ein AfD-Ministerpräsident Frohnmaier würde ein »Buy BW-Programm aufsetzen, durch das alle öffentlichen Unternehmen des Landes und Behörden verpflichtet wären, für ihren Fuhrpark künftig nur noch Automobile aus baden-württembergischer Produktion zu erwerben«, um die Automobilindustrie zu retten. Gesetzeswidrig wären auch viele Forderungen der AfD zum Thema Migration. Abgesehen davon, dass ein Bundesland weder Bundesrecht ändern noch EU-Verträge außer Kraft setzen könnte - auch nicht mit einem von der Partei geforderten Volksentscheid. »Baden-Württemberg macht sich unnötig klein, könnte deutlich mehr auf Bundes- und EU-Ebene wirken«, meint Gerner, der berufsbegleitend Wirtschaftsrecht studiert, dazu.

Den Rechtsstaat deutlich verändern

Im Bezug auf die Justiz im Land fordert die AfD »die Richtlinien für Staatsanwälte so zu überarbeiten lassen, dass diese bei wiederholten Gewalttätern zwingend auf Verurteilung zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung hinzuwirken haben«. Nicht gesagt wird, auf der Grundlage welcher Gesetze. Der Direktkandidat meint dazu: »Stichwort Kuscheljustiz: Es kann nicht sein, dass die Staatsanwaltschaft bei notorischen Gewalttätern zu niedrig stapelt.«

Kandidatencheck Name: Maximilian Gerner

Geboren: 1998

Konfession: Konfessionslos

Wohnort: Gönningen

Familienstand: Ledig

Beruf: Parlamentarischer Berater

Derzeit wichtige politische Ämter: Mitglied im Kreisvorstand der AfD Reutlingen

Buchtipp: »Herrengedeck« von Volker Zierke

Lieblingsfilm/-serie: Herr der Ringe (Extended Edition)

Lieblingsmusik: »Deutschland« von Felix Blume

Hobbys: Wandern und Computerspiele

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: Fußbus

Vorbilder: Markus Frohnmaier

Zentrales politisches Anliegen in einem Satz: Deutschland

Der Bewerber um ein Landtagsmandat wurde 1998 in Esslingen am Neckar geboren, ist in Orschel-Hagen aufgewachsen und wohnt in Gönningen. In Reutlingen besuchte er zunächst die Freie Evangelische Schule, später das Albert-Einstein-Gymnasium. An der privaten Progenius Berufsschule machte er das Fachabitur. Eine abgeschlossene Berufsausbildung hat er noch keine.

Maximilian Gerner, Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) zur Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Reutlingen. Foto: Stephan Zenke Maximilian Gerner, Direktkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) zur Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Reutlingen. Foto: Stephan Zenke

2017 trat er zeitgleich der AfD und der mittlerweile aufgelösten und vom Verfassungsschutz als »gesichert rechtsextrem« eingestuften »Jungen Alternative« bei. Bei den Kommunalwahlen 2019 und 2024 kandidierte er sowohl für den Kreistag Reutlingen als auch für den Reutlinger Gemeinderat. Seit 2021 ist er persönlicher Referent des AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Steyer. Zusätzlich ist Gerner parlamentarischer Berater für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Gerners Werdegang ist eng mit der AfD verbunden, für die auch die von ihm gegründete Reutlinger PR-Agentur Emporia hauptsächlich tätig ist.

Öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen

Medien sind dem in seiner Freizeit gerne wandernden Kandidaten mithin vertraut. Was sagt er zur Forderung der AfD, für eine »radikale Verschlankung um mindestens 90 Prozent« des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sorgen, was praktisch einer Abschaffung dieser Medien gleichkommen würde? »Wir haben einen so großen Wasserkopf, das ist möglich.« Gefragt nach Beispielen aus der Region Reutlingen für die Behauptung der AfD, der öffentliche Raum »verkommt zum rechtsfreien Raum« nennt er den Tübinger Anlagenpark und den Reutlinger Listpark beim Hauptbahnhof. »Offenbar wird da jemand in seiner Arbeit behindert«, kritisiert Gerner.

Zum Versprechen der AfD »über 400 Millionen Euro, die von der bisherigen Landesregierung jährlich in weitgehend wirkungsfreie Klimaschutzmaßnahmen gesteckt wurden, in einen landeseigenen Energierabatt für Unternehmen und Bürger umleiten«, bezieht Gerner folgende Stellung: »Der menschliche Einfluss auf das Klima ist geringer als dargestellt wird. Eine 100-prozentige Leugnung des Klimawandels halte ich für falsch.«

Kandidat möchte Stimme der Jugend sein

Für den Wahlkreis Reutlingen möchte er als ein konkretes Ziel erreichen, dass keine Windkraftanlagen entstehen. »In einem Schwachwindland wie Baden-Württemberg Windkraftanlagen zu bauen, halte ich nicht für sinnvoll. Die Landschaft wird zerspargelt.« Er verspricht, »die Stimme der Jugend im Wahlkreis zu sein. Reutlingen bietet, was das Nachtleben angeht, jungen Leuten recht wenig. Was in der Oberamteistraße passiert, halte ich für richtig«. Gemeint sind damit die Bemühungen um einen Ausgleich zwischen Gastronomen und Anwohnern.

Gerner spricht sich »gegen die Streichung der Reutlinger Nachtbusse« aus. Er hat zur aktuell brisanten Diskussion um eine Erhöhung der Kreisumlage keine eigene Meinung, »da fragen Sie am besten im Kreistag nach«. In Sachen Regionalstadtbahn Neckar-Alb meint er, »die AfD im Kreis ist dagegen, dem kann ich mich mit Bauchschmerzen anschließen«. Man hätte die Reutlinger Straßenbahn niemals abbauen dürfen. Den geplanten Neubau eines Kreisklinikums hält er für »schwierig. Man muss schauen, was finanziell drin ist«.

Ein kleiner Ausflug in die Außenpolitik rundet das Gespräch über das AfD-Wahlprogramm ab. Maximilian Gerner möchte »Sanktionen gegen Russland aufheben, Nord-Stream reparieren und wieder Gas aus Russland beziehen - aber sich nicht abhängig machen«. Er ist »gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, aber auch nach Israel«. Beides sei »beim Zustand der Bundeswehr unverantwortlich. Erst mal die eigenen Lager vollpacken«. Zur Wehrpflicht äußert er »nach Abwägung aller Punkte: Ja«. Beim Blick über den Atlantik stellt er zu Donald Trump fest, »wer Staatspräsidenten entführen lässt, oder über den Einmarsch in das Gebiet eines Verbündeten nachdenkt - den muss ich doch kritisch hinterfragen«. (GEA)

https://www.mikegrenermdl.de