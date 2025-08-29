Reutlingen: Maschinen statt Mode im Breuninger

Gemeinsam laden (von links) Andreas Orzol vom Breuninger-Gebäudemanagement sowie Thomas Ziegler und Ralph Bechstein vom Förderverein Reutlinger Industriemuseum eine alte Strickmaschine aus, die bald im Schaufenster zu sehen sein wird.

REUTLINGEN. Wo einst Mode anziehend gewesen ist, sind bald Maschinen aus dem Industriemagazin der Hingucker. Am Freitag haben die kräftigen Hände von Thomas Ziegler und Ralph Bechstein vom Förderverein Reutlinger Industriemuseum gemeinsam mit Andreas Orzol vom Breuninger-Gebäudemanagement mehrere kleine und große Maschinen zur Gestaltung eines Schaufensters im ehemaligen Breuninger Modehaus am Marktplatz ausgeladen. Am kommenden Montag wird die Miniatur-Ausstellung fertig aufgebaut sein.

Bestaunen lassen sich dann eine Stoll-Strickmaschine sowie eine Stechuhr aus den 1930er-Jahren. Dazu ein mannshohes Zugfestigkeits-Prüfgerät der Marke Louis Schopper. Dazu frühere lederne Treibriemen samt Antriebsrad, aber auch jede Menge Kleinigkeiten: Webschiffchen für die Reutlinger Produktion von Metall-Siebtüchern, Warntafeln für Arbeiten an Maschinen, historische Firmenschilder, Stempelkarten und auch typische Drahtgeflechte aus der Wafios-Produktion. Lauter Kostproben aus den reichen Beständen des Industriemagazins, das übrigens demnächst wieder geöffnet ist. Am Samstag, 13. September, ist einer der seltenen Besuchstage.

Abgerundet wird die bis Ende September im Schaufenster zu sehende Miniatur-Ausstellung von Videos sowie Fotos des Förderverein-Mitgliedes Hans Wucherer. Vorstand Thomas Ziegler ist entzückt von der Möglichkeit, Werbung für ein Industriemuseum zu machen: »Wir sind dankbar für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den historischen Museen der Stadt und dem Stadtmarketing«, sagt er. (GEA)

https://www.reutlingen.de/historischemuseen/industriemagazin