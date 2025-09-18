Reutlingen lädt ein: Aktionstag rund um Mobilität und Klimaschutz

Welche Maßnahmen künftig in Reutlingen den Klimaschutz voranbringen, dürfte auf dem Aktionstag an der Stadthalle auch diskutiert werden.

REUTLINGEN. Wie Bewegung nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Klima zugutekommen kann, erfahren Interessierte am Samstag, 20. September, 10 bis 16 Uhr, beim »KlimaBewegt«-Tag im Reutlinger Bürgerpark. Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen, Infostände und ein »Klima-Poetry-Slam«. Mit der Veranstaltung will die Stadt Reutlingen aktuelle Projekte zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende vorstellen und mit der Bürgerschaft ins Gespräch kommen.

Die Task-Force Klima und Umwelt ist ebenso wie das Netzwerk Klimaschutz mit Ständen vertreten und informiert die Bürger unter anderem über den aktuellen Stand der Energie- und Wärmewende, Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung sowie nachhaltiges Handeln und Einkaufen in der Fairtrade-Stadt Reutlingen.

Geführte Spaziergänge

Das Amt für Stadtentwicklung und Vermessung bietet eine erlebbare Mobilitätsstation an, die von der RSV sowie verschiedenen Sharing-Anbietern mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterstützt wird. Über den aktuellen Stand beim Verkehrsprojekt Regionalstadtbahn Neckar-Alb kann man sich an einem weiteren Stand informieren. Außerdem stellt die Task-Force Radverkehr der Stadt Reutlingen aktuelle Radverkehrsprojekte vor. Überdies können Fahrräder beim professionellen Radcheck auf Herz und Nieren geprüft und bei einer Radcodierungsaktion mit einem Code versehen werden. Weil klimabewusste Fortbewegung aber noch weitere Facetten hat, werden neben Lastenrädern und E-Dreirädern auch Wasserstoffautos vorgestellt.

Das neue »Mobilitätskonzept Altstadt« ist ebenfalls mit einem Infostand vertreten. Es wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Handel, Gastronomie, zahlreichen Verbänden und der Bürgerschaft entwickelt. Geführte Spaziergänge zu Orten in der Altstadt runden die Präsentation des Mobilitätskonzepts ab.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: In Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen gibt es von 14 bis 16 Uhr einen »Klima-Poetry-Slam« auf der Echaz-Bühne. Der »KlimaBewegt«-Tag ist eine Kooperation der Stadt und des Landkreises Reutlingen und Bestandteil der Europäischen Mobilitätswoche. (eg)

