Regionalbahn zwischen Reutlingen und Bad Urach fällt wochenlang aus

Ein Regionalzug der Linie MEX 18 (links) und eine Regionalbahn der Linie RB 63 der DB Regio begegnen sich im Bahnhof Metzingen.

REUTLINGEN/METZINGEN. Die Bahntochter DB Regio Baden-Württemberg hat angekündigt, dass die Regionalbahnen der Line 63 auf der Strecke zwischen Reutlingen, Metzingen und Bad Urach für viele Wochen ausfällt. Laut einer entsprechenden Mitteilung betrifft das den Zeitraum zwischen Montag, 15. September und Sonntag, 30. November (1. Advent).

Grund dafür seien bevorstehende Bauarbeiten auf diesem Streckenabschnitt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Eine stündliche Buslinie verbindet dabei Reutlingen mit Metzingen und Bad Urach und hält unterwegs an verschiedenen Haltepunkten. Zu Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag fährt ein Direktbus mit Halt nur in Bad Urach Wasserfall. Als alternative Bahnverbindung führt DB Regio die Linien MEX 12 und MEX 18 an. Die Züge fahren zwischen Tübingen, Reutlingen und Metzingen. (GEA)