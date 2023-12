Promis aufs Glatteis geführt: Wie sich der Reutlinger OB Keck auf Schlittschuhen schlägt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In unserer kleinen Weihnachtsserie »Aufs Glatteis geführt« laden wir Menschen aus dem öffentlichen Reutlinger Leben zum Termin auf den Weihnachtsmarkt, ohne ihnen den Anlass zu verraten. Den Anfang hat Oberbürgermeister Thomas Keck gemacht.

GEA: Gehen Sie jetzt spontan mit uns Schlittschuhfahren?

Thomas Keck: (Lacht) Haja, klar. Gute Idee, ich wollte immer schon mal diese Synthetikbahn ausprobieren. (Keck zieht die Schlittschuhe an, steigt aufs Kunststoff-Eis, tastet sich zunächst an der Bande entlang. Nutzt schließlich doch einen der zunächst verschmähten Eis-Rollatoren, die überall herumstehen als Gehhilfe. Dann die ersten Schritte allein: Der OB wackelt gewaltig – aber er steht und wagt zuletzt fürs GEA-Foto tapfer einige flotte Schlittschuhschritte. Dann zieht es ihn jedoch schnell wieder weg vom Eis und hin zum benachbarten Glühweinstand.

Der OB hat sich wieder gefangen. Foto: Pieth

Machen Sie eigentlich jeden Scheiß mit, Herr Keck?

Keck: Nee. Nur fast jeden. Er muss mit der Würde des Amtes noch vereinbar sein. Mit ein bissle Übung würde ich's auch wieder hinbringen. Hat Spaß jetzt gerade. Vielen Dank für das Erlebnis!

Abseits vom Schlittschuhfahren auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt: Was hat Sie im Amt dieses Jahr am meisten gefreut? Was besonders geärgert?

Keck: Ich freue mich am Thema Bundesgartenschau: Weil sie ein großes Gemeinschaftsprojekt in der Region ist und die Nachbarn mitgehen und mir abkaufen, dass ich hier keine Reutlingen-Schau mit Anhang machen will. Und dass es gelungen ist, Porsche anzusiedeln, das freut mich auch saumäßig. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.

Geschafft: Jetzt geht's zum Glühweinstand. Foto: Pieth

Bekümmern tun mich weiterhin die fehlenden finanziellen Spielräume. Was ich mache, hat mit aktiver Gestaltung nur bedingt etwas zu tun. Das hat mit Corona zu tun mit der Finanzkrise, mit den herrschenden Verhältnissen. Das ist relativ bitter. Und mich stört, wenn sich Leute die Mäuler verbrennen, ohne sich mit der Sache befasst zu haben. Das ärgert mich immer mehr. Die Coronageschichten kommen wieder hoch. Deutlich rechtslastig, wenn man schaut, wer sich da zu Wort meldet und mit welchen Themen. Komisch, dass ausgerechnet diese Leute das Thema Demokratie am meisten im Mund haben. Das bringt die Gesellschaft keinen Meter vorwärts. Und ich sehe mit Schrecken, dass der Kit aus der Gesellschaft fällt. Alles strebt auseinander. Der Egoismus feiert fröhliche Urstände.(GEA)