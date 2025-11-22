Projekt »Unser Vielfalt-lingen« im Reutlinger Schaufenster verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kunst und Kultur in Reutlinger Schaufenstern? Das hat die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) mit dem Projekt »unser Vielfalt-lingen« möglich gemacht. Lokale Künstler, Vereine, Schulen und Initiativen werden mitten in der Reutlinger Innenstadt sichtbar. Seit Mai werden acht Schaufenster der Breuninger-Immobilie am Marktplatz zur Bühne für Kreativität, Gemeinschaft und Teilhabe.

Die Resonanz ist groß: Bisher sind rund 60 Bewerbungen für eine Schaufenstergestaltung eingegangen. Eine Jury hat daraus 18 Gestalter ausgewählt, die in monatlich wechselnden Zeiträumen die Vielfalt Reutlingens in drei Schaufenstern zeigen. Im Mai machten Carismakunst, Malli Kunstart und Traude Schrade gemeinsam mit Christian Gogollok den Auftakt.

Im Juni folgten die Volkshochschule Reutlingen, die SSV Reutlingen Eagles und Annette Hecht-Bauer. Im Juli gestalteten der Photoclub Reutlingen, Künstlerinnen der GEDOK Reutlingen sowie die Künstlerin Martina Jürgensen die Schaufenster. Im August präsentierten sich die Caritas Reutlingen, KVN Design und das Naturtheater. Im September waren der Förderverein Industriemuseum, Amicizia Pistoia-Reutlingen e.V. sowie die Joblinge gAG Südwest beteiligt. Die Oktoberfenster wurden vom Verein gÖrls, der Künstlerin Irina Heinzelmann und Hallo Rosie Floristik gestaltet.

Jeden Monat bringt eine neue Gruppe von Teilnehmenden frische Ideen, Perspektiven und kreative Konzepte in die Schaufenster – von Kunstausstellungen über Mitmachformate zu weiterbildenden oder informativen Projekten. »Es ist schön zu sehen, wie vielfältig, kreativ und engagiert unsere Stadtgesellschaft ist. Die Fenster regen zum Austausch und Dialog an und schaffen Aufmerksamkeit für Reutlinger Angebote, Initiativen und Künstler« sagt Sara Ullmann, Projektverantwortliche im City-management der StaRT GmbH. StaRT-Geschäftsführerin Anna Bierig nennt es »immer wieder ein Highlight«, die Vielfalt der »tollen Künstler und Vereine« zu sehen.

Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen wird das Projekt »Unser Vielfalt-lingen« über Oktober hinaus verlängert. Ab sofort können sich Reutlinger Künstler, Schulklassen, gemeinnützige Vereine, Initiativen oder engagierte Einzelpersonen für eine Schaufenstergestaltung bewerben. (eg/dia)

