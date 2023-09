Im Kreis Reutlingen und Tübingen haben am Donnerstag erstmals vier neue Sirenen gleichzeitig aufgeheult. Am bundesweiten Warntag sollte technische Infrastruktur getestet und Menschen sensibilisiert werden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.