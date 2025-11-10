Porsche prallt in Reutlingen gegen Baum und kippt um - Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines Porsche Cayenne am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße. Gegen 18.15 Uhr bog ein 46-Jähriger mit dem Sportwagen von der Straße In Laisen nach rechts auf die Bundesstraße ein. Nach rund 30 Metern geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, prallte auf einen Baum und kippte im Anschluss um. Vorsorglich wurden die vier Insassen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der total beschädigte Porsche musste aufgeladen und abtransportiert werden. Dazu sowie zur Unfallaufnahme wurde die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Tübingen gesperrt. Neben fünf Fahrzeugen der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit vier Einsatzwagen vor Ort. Der am Pkw und am Baum entstandene Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen dauern an. (pol)