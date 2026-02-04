Polizeipuppenbühne Reutlingen: Mit dem kleinen Zebra sicher die Straße überqueren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das kleine Zebra, in orangenem Shirt und mit großen Wackelaugen, hat zum ersten Mal seinen Zirkus verlassen und spaziert singend auf dem Gehweg. Doch plötzlich weiß es nicht weiter: Es muss die Straße überqueren, auf der ein brummendes Auto nach dem anderen vorbeirast. Gut, dass gerade der Polizist Herr Spyrka in der Nähe ist, um dem Zebra beizubringen, wie es unbeschadet die andere Straßenseite erreicht. »Ich hab da einen Merksatz für dich«, sagt der Polizist. »Schau links, dann rechts, dann links. Wenn niemand kommt und alle stehen, kannst du sicher rübergehen.« Damit sich das Zebra den Tipp merken kann, wiederholt es den Reim nochmal. Unzwar nicht allein, sondern mit rund 50 lautstarken Kinderstimmen, die dabei ihre Köpfe passend nach links und rechts schwenken.

Es ist die zweite von insgesamt drei Aufführungen am Montagvormittag der Polizeipuppenbühne in der Reutlinger Jugendverkehrsschule. Das Theater des Polizeipräsidiums ist im Landkreis eine echte Institution: Seit 1972 lernen hier im Winter etwa 2.000 Vorschulkinder jährlich, wie sie sicher über Zebrastreifen und Ampeln kommen. Für die Polizisten hinter der Bühne, Christoph Spyrka, Manuel Mulzer und Daniel Rein, ist das Theater aber mehr als nur ein Job wie jeder andere. »Das Puppenspiel ist eine Herzensangelegenheit«, sagt Polizeihauptmeister Spyrka, der sich bei dem Stück selbst spielt. Sein Kollege Manuel Mulzer scheint mit dem kleinen Zebra seine Paraderolle gefunden zu haben. Er haucht der schwarz-weiß gestreiften Handpuppe mit hoher Stimme und vorsichtigen Bewegungen Leben ein und steht für einen kleinen Teil des Stück sogar als Zebra verkleidet vor der Bühne.

Die Protagonisten: Herr Spyrka (von links), das kleine Zebra und Willi. Foto: Emanuel Chatzis Die Protagonisten: Herr Spyrka (von links), das kleine Zebra und Willi. Foto: Emanuel Chatzis

Diese routinierte Spielweise hatte Mulzer aber nicht immer in petto: »Als ich 2012 hier angefangen habe, war ich schon aufgeregt«, erinnert er sich, »aber irgendwann hab ich mir auch mehr zugetraut.« Seitdem weicht er auch mal vom Textbuch ab oder scherzt mit den Kindern, die sein Zebra fragen, ob es denn wirklich nach rechts geschaut hätte bevor es über die Ampel ging. »Für die Kinder sind die Puppen so etwas wie Freunde«, erzählt er. »Da müssen sie sich keine Gedanken machen, ob man was Falsches sagt. Mit denen kann man über alles reden.«

Für Christoph Spyrka eine Erkenntnis, die ihm auch in seinem Privatleben weiterhilft. Die Tochter des Polizeihauptmeisters hat Autismus, »da kann es manchmal vorkommen, dass sie kaum redet oder nicht reagiert, wenn ich sie was frage«, berichtet er. Also kam Spyrka eines Tages auf die Idee, sich eine Puppe auf die Hand zu stülpen und damit seine Tochter anzusprechen. »Und sie hat gar nicht mehr aufgehört mit der Puppe zu reden«, sagt er und strahlt.

Geschichten erzählen statt unterrichten

Die eigenen Kinder sind auch für Daniel Rein, dem neuesten Mitglied des Puppen-Trios der Polizei, eine große Hilfe für den schauspielerischen Teil seines Berufs: »Als Vater ist es für mich einfacher zu wissen, wie man kleinen Kinder etwas einfach und unterhaltsam beibringen kann.« Seit dem vergangenen Jahr spielt er nicht nur die rasenden Autos, für die er immer wieder ein lautes »Brum Brum« zum Besten gibt, sondern auch den kleinen Rotschopf Willi, einen Freund des Zebras. »Das Puppenspiel ist natürlich ganz anders als Radfahrausbildungen oder E-Scooter-Training«, ist Rein bewusst. Dort gehe es mehr um das »reine Unterrichten« als um Geschichten und Witze erzählen.

Dabei dreht sich die Erzählung des kleinen Zebras nicht nur um die Verkehrsregeln: Zum Ende des Stücks trifft es gemeinsam mit Willi auf einen gewissen Herr Liebling, der versucht die beiden mit frischen Möhren und Süßigkeiten, zu sich nach Hause zu locken. »Nein geh nicht mit Zebra!«, schreit ein junges Mädchen aus dem Publikum, »er ist böse«, ruft ein Junge hinterher. Als Zeugen helfen die Kinder dann den Vorfall dem Puppen-Ich von Christoph Spyrka zu melden und lernen: »Geht niemals irgendwo hin, ohne euren Eltern Bescheid gegeben zu haben.«

Gemeinsames Training am Übungsplatz

»So ein aufmerksames Publikum haben wir nicht immer«, lobt Spyrka seine Gäste nach der Vorstellung. »Es gab auch schon Kinder, die sich über die angebotenen Süßigkeiten von Herr Liebling freuten.« Deshalb sprechen die Polizisten nach der Aufführung mit ihren jungen Besuchern nochmals über alles, was sie während des Stücks gelernt haben. Wie hellwach sie dabei waren, können die Vorschüler dann bei einem gemeinsamem Training auf dem Verkehrsübungsplatz beweisen. (GEA)

