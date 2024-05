Aktuell Gesundheit

Partydroge Lachgas: Polizei und Reutlinger Arzt warnen

Lachgas scheint als Partydroge bei Jugendlichen und Schülern auf dem Vormarsch zu sein. Zumal das Gas ganz einfach und legal in der Drogerie oder am Kiosk zu haben ist. Warnungen werden lauter, nachdem es erste Fälle in der Region Neckar-Alb gegeben hat. Was die Polizei, Fachleute und ein Kinder- und Jugendarzt in Reutlingen sagen.