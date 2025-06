Open-Air-Wunschfilm: Was darf’s diesmal sein zum Start?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen guten Monat müssen sich Reutlinger Frischluft-Filmfans noch mit Vorfreude begnügen, dann ist es soweit: Am Donnerstag, 7. August, beginnen die Open-Air-Kino-Abende im Reutlinger Spitalhof. Dreieinhalb Wochen lang – bis einschließlich Sonntag, 31. August, – sind im fachwerkumsäumten Ambiente am Marktplatz dann allabendlich außer montags wieder 22 Filme zu sehen. Das Programm bietet zum 25-jährigen Bestehen erneut eine Art Best-of des vergangenen Kinojahres.

Darin finden sich Filmkunst-Biopics wie »Cranko« und »Maria«, so unterschiedliche Thriller wie »Konklave« und »Emilia Pérez«, die Horror-Neuauflage »Nosferatu«, Sci-Fi-Klamauk, Dramen und Sozialkritisches, Popcorn-Action sowie die Videospiel-Verfilmung »Minecraft« – das komplette Programm folgt. So viel vorab: Wer Komödien von Simon Verhoeven oder Julie Delpy, Darsteller wie Leonie Benesch als Pflegerin am Rande des Nervenzusammenbruchs oder Timothée Chalamet als Bob Dylan noch nicht gesehen hat oder wiedersehen möchte, kann das bald zwischen historischem Gemäuer unter Robinien, Blauglockenbaum und freiem Himmel tun.

Zudem macht für Bergfreunde bereits zum zweiten mal das Alpen Film Festival im Spitalhof Station. Ob aus Nordnorwegen, dem Himalaya oder Südtirol: Es bietet am 28. August mit Dokumentar- und Kurzfilmen von bis zu 30 Minuten – Gesamtspielzeit: 100 Minuten – fünf sehenswerte neue Bergfilme.

Einfach zu Hörer oder Tastatur greifen

Den Auftakt zum Open-Air-Kino macht einmal mehr der GEA-Wunschfilmabend »Exklusiv für GEA-Abonnenten«, bei dem Sie als Leser oder Online-User vorab per Telefon- oder per Online-Voting über den Web-Link am Ende dieses Artikels abstimmen dürfen, welcher Film am 7. August gezeigt wird. Darf’s zum Start in den Kinosommer 2025 wieder eine luftig-leichte französische Komödie oder doch lieber eine deutsche Satire sein? Ein Episodenfilm oder ein Sozialdrama mit Starbesetzung? Bitteschön, einfach zum Hörer oder zur Tastatur greifen und wählen. Die Entscheidungsfindung erleichtert eine kurze Beschreibung jedes der fünf von der Redaktion vorab ausgewählten Kandidaten (siehe unten).

Zeitlich ist die Stimmabgabe begrenzt auf dieses Wochenende. Wer sich an der Abstimmung beteiligt, nimmt an der Verlosung von 10 x 2 Tickets zu einem Film des diesjährigen Open-Air-Kinos nach Wahl samt Begrüßungsgetränk teil. Auch wer bei der Ziehung leer ausgeht, profitiert als GEA-Leser: Denn der Eintrittspreis am Wunschfilmabend beträgt statt zwölf nur zehn Euro – dabei gehört am 7. August für alle Besucher jeweils ein Begrüßungsgetränk kostenlos dazu.

Von der Verpflegung bis zum Eintritt

Der Siegertitel wird am 1. Juli bekanntgegeben. Eintrittskarten für den Wunschfilm gibt es ab 17. Juli im Vorverkauf ausschließlich im GEA-Service-Center am Burgplatz. Infos zum Kartenverkauf für alle anderen Filme folgen.

Wunschfilm oder nicht: Genießen können die Besucher das vom Genossenschaftskino im Wendlerareal getragene und vom städtischen Kulturamt unterstützte Angebot auf der im vergangenen Jahr neu angeschafften Großbildleinwand. Der Innenhof bietet 500 Sitzplätze. Wer zuerst kommt, hat die größte Auswahl. Apropos früher kommen: Der Spitalhof wird jeweils ab 19.30 Uhr für die Filmfans geöffnet. Dort bietet das Kamino-Team diverse Getränke zum Kauf. Dazu gibt es einen Verkaufsstand mit frisch gebackenen Flammkuchen und Crêpes sowie Cocktails.

Die Anfangszeiten variieren entsprechend der kürzer werdenden Tage. An den ersten zehn Abenden starten die Filme um 21.15 Uhr. Der Eintritt zum Open-Air-Kino bleibt gleich wie 2024, lediglich das Alpen Film Festival kostet 14 Euro. (GEA)

